حبس 6 متهمين في واقعة خطف وقتل عميد بلدية «قصر بن غشير»

أمرت سلطة التحقيق بمكتب النائب العام، بحبس ستة متهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق، بعد ثبوت تورطهم في واقعة خطف وقتل عميد بلدية قصر بن غشير، محمد علي عبد الله عجاج، أثناء سيطرة الجماعة المعروفة محليًا باسم “الكانّيات” على المنطقة.

وباشرت لجنة التحقيق الخاصة بانتهاكات الجماعة أعمالها تحت إشراف وكيل النيابة المختص، حيث جرى استجواب المتهمين ومواجهتهم بأدلة واضحة تُثبت احتجاز المجني عليه خارج نطاق القانون، ثم تدخلهم خلال تنفيذ جريمة القتل التي ارتكبها قائد الجماعة محمد الكاني، على خلفية مقتل شقيقه محسن الكاني.

وبناءً على نتائج التحقيقات والاستدلالات، قررت النيابة حبس المتهمين احتياطياً، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية واتخاذ ما يلزم حيال الواقعة.