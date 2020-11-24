«حبوب الذرة» و «عرنوس الذرة» أسماء الديوك الرومية التي سيعفو عنها ترامب

في يوم عيد الشكر جرت العادة، أن يقوم الرئيس الأمريكي “بالعفو” عن 2 من الديوك الرومية، الذي تحتفل به الولايات المتحدة في رابع يوم خميس من شهر نوفمبر في كل عام.

وهذه المرة اختار الرئيس دونالد ترامب، اسمين للديكيين اللذين سيتم العفو عنهما، “حبوب الذرة”، و”عرنوس الذرة”.

وتم عرض الديكين على الجمهور، خلال مؤتمر صحفي في فندق Willard InterContinental في وسط مدينة واشنطن.

أقيم حفل “العفو” الأمريكي التقليدي عن الديوك الرومية، في يوم عيد الشكر لأول مرة في عام 1863 بفضل الرئيس أبراهام لنكولن.

وحسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم”، ستقام “مراسم العفو” هذه السنة، في حديقة الورود بالبيت الأبيض اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر. ويمكن لسكان البلاد التصويت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحديد الرمز الرئيسي لهذا العيد، واختيار الطائر الذي سيصبح “الديك الرومي الوطني لعيد الشكر”.