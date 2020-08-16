حبوب هلوسة على شكل ترامب والشرطة البريطانية تُحذر

المجرمون يبحثون دوما عن طرق جديدة لبيع عقاقيرهم وهذه المرة كانت علي شكل وجه الرئيس الأمركي دونالد ترامب.

حذرت الشرطة البريطانية من قوة مفعول حبوب الهلوسة التي تأخذ شكل وجه الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”.

وقالت الشرطة إنها قبضت على رجل؛ للاشتباه بترويجه أقراصا برتقالية اللون.



وذكر الرقيب المحقق في شرطة بيدفوردشاير البريطانية، “ريان بارنز”، أن المجرمين يبحثون باستمرار عن طرق جديدة لبيع عقاقيرهم وجعلها أكثر جاذبية.

وأضاف: “لقد رأينا أقراص النشوة الهلوسة إم دي إم ايه، وتمت صناعتها لتبدو على هيئة عدد من الأشخاص ذوي الشعبية من قبل، وأحدث مثال على ذلك أقراص دونالد ترامب”.



وتابع: “إذا صادفت هذه العقاقير أو أي نوع آخر من المخدرات، من فضلك لا تتناولها؛ حفاظا على سلامتك، حيث لا يمكنك أبدا التأكد مما تحتويه هذه الحبوب”وجاء ذلك بحسب مانقل موقع عربي 21 الخبر.

ويشار إلى أنه هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول عقاقير على شكل وجه ترامب.