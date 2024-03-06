حتى الآن.. ترامب يفوز في ثماني ولايات في انتخابات «الثلاثاء الكبير» التمهيدية

فاز الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بثماني ولايات بينها تكساس في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري، وفق ما أفادت شبكات تلفزيونية أميركية، مع بدء ظهور نتائج انتخابات “الثلاثاء الكبير” التي تشمل 15 ولاية لنيل ترشيح الحزب للرئاسة.

ووجّه ترامب من على منصته “تروث سوشال” الشكر لولايتي فيرجينيا ونورث كارولينا، بينما كانت عمليات فرز الأصوات لا تزال جارية في ولايات أخرى في جميع أنحاء البلاد.

ومن المتوقع أن يحقق ترامب الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض بعد أن أطاح به الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن عام 2020، فوزا كاسحا في الولايات الـ15، الثلاثاء في طريقه لحجز بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري.

ولم تتمكن منافسة ترامب، السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، من عرقلة تقدمه القوي لنيل الترشيح، لكنها حتى الآن ترفض الانسحاب من السباق.

وعلى الجانب الديمقراطي، حصد بايدن الفوز في 11 ولاية، وفق ما أعلنت شبكات أميركية.

وتُظهر استطلاعات مؤسسة “ريل كلير بوليتيكس” الإعلامية أن ترامب البالغ 77 عاما يتقدم بفارق 65 نقطة على منافسيه في الانتخابات التمهيدية، وبنقطتين على الرئيس جو بايدن في انتخابات نوفمبر الرئاسية.