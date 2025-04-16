من العالم.. لصوص يحفرون نفقاً لسرقة مجوهرات بقيمة 10 ملايين دولار

أعلن الاتحاد الغابوني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، “وفاة مهاجمه الدولي آرون بوبيندزا، بعد حادث مؤسف في الصين”.

وقال الاتحاد الغابوني، في بيانه، إن “بوبيندزا رحل إثر سقوطه من الطابق الحادي عشر في مبنى كان يقيم فيه في الصين، حيث كان يلعب مع نادي تشجيانج”.

وأضاف البيان أن “بوبيندزا، 28 عاما، ترك ذكرى مهاجم كبير خطف الأنظار في كأس أمم أفريقيا في الكاميرون 2021، مشيرا إلى أنه اللاعب يملك في سجله مع منتخب الغ ابون 29 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف”.

Rest in peace Aaron Boupendza 🖤 pic.twitter.com/GjSpkXnjcn — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) April 16, 2025

زلزال قوي يضرب منطقة هندو كوش في أفغانستان

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن “زلزالا بقوة 5.6 درجة ضرب سلسلة جبال هندو كوش في شمال شرق أفغانستان”.

وقال المركز إن “قوة الزلزال بلغت 6.4 درجة، لكنه خفضها لاحقا إلى 5.6 درجة”.



وأضاف: “وقع الزلزال في الساعة 3.44 بالتوقيت المحلي (2.14 بتوقيت موسكو) على بعد 167 كيلومترا شرق مدينة بغلان التي يبلغ عدد سكانها نحو 108 ألف نسمة، وتم تحديد المصدر على عمق 121 كيلومترًا، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار محتملة”.

مقتل طالب على الأقل إثر إطلاق نار في مدرسة ثانوية بمدينة دالاس الأمريكية

قتل طالب على الأقل “إثر إطلاق للنار بإحدى المدارس الثانوية في مدينة دالاس الأمريكية، حيث شوهد الطلاب يغادرون حرم المدرسة”.

وحسب شبكة “أي بي سي”، “تم اعتقال طالب في السابعة عشرة من عمره بتهمة إطلاق النار، وسجل مقتل طالب واحد على الأقل”.

وقالت منطقة مدارس دالاس المستقلة، “إنه تم تأمين حرم مدرسة “ويلمر- هوتشينز” الثانوية، ويضم حرم المدرسة في جنوب دالاس حوالي ألف طالب”.

أمريكا.. لصوص يحفرون نفقا عبر جدار وسرقوا مجوهرات بقيمة 10 ملايين دولار

تمكن لصوص من “حفر نفق عبر جدار خرساني للوصول إلى متجر مجوهرات في لوس أنجلوس، وسرقوا ما لا يقل عن 10 ملايين دولار من الساعات والقلائد وسلاسل الذهب والبضائع الأخرى”، حسبما أفادت الشرطة.

وبحسب الشرطة،”وقعت عملية السرقة حوالي الساعة 0930 مساء الأحد في متجر “لاف جويلز” الواقع في شارع برودواي في قلب حي المجوهرات وسط مدينة لوس أنجلوس”.

وأضافت الشرطة: “لقد حفروا عبر عدة طبقات من الخرسانة للوصول إلى الموقع المستهدف”.

وأوضحت أن “عددا غير معلوم من المشتبه بهم فروا عبر نفس الفتحة واستقلوا شاحنة حديثة، ولم تُكتشف عملية السرقة حتى وصل الموظفون إلى العمل”.

السجن 15 عاما لرئيس سابق وزوجته في قضية غسيل أموال

قضت محكمة في بيرو، بسجن الرئيس الأسبق أولانتا هومالا وزوجته نادين هيريديا 15 عاما، على خلفية قضية غسيل أموال.

وخلصت محكمة إلى أن “هومالا، الذي شغل منصب الرئيس من 2011 إلى 2016، تلقى “تبرعات غير مشروعة” من شركة أعمال البناء البرازيلية “أودبريخت”، والحكومة الفنزويلية، خلال حملتي الانتخابات اللتين خاضهما عامي 2006 و2011”.

هذا “ولم يفز هومالا في انتخابات 2006، لكنه انتخب رئيسا عام 2011، وكانت زوجته نادين هيريديا تعتبر صاحبة نفوذ قوي إبان ولايته، ويذكر أن جميع رؤساء بيرو على مدار الـ25 عاما الماضية، يواجهون مشكلات قانونية”.

تحول خطير في عمليات “قرصنة الحياة البرية” في كينيا

تم توجيه تهمة “قرصنة الحياة البرية” إلى مراهقين بلجيكيين، “بعد أن تم العثور على آلاف النمل المعبأ في أنابيب اختبار بحوزتهما”.

وتم توقيف “لورنوي دافيد وسيبي لوديفيكس، وهما شابان بلجيكيان، 19 عاما، في 5 أبريل بحوذتهما نحو 5 آلاف نملة في دار ضيافة، وبديا متأثرين في أول ظهور لهما أمام قاضي في نيروبي، وتم تهدئتهما في قاعة المحكمة من قبل أقاربهما، وأخبرا القاضي أنهما كانا يجمعان النمل من أجل المتعة ولم يعرفا أن ذلك غير قانوني”.

وفي قضية جنائية منفصلة، “تم توجيه اتهام أيضا إلى الكيني دينيس نجانجا والفيتنامي دو هانج نجوين بتهم التهريب غير القانوني في نفس المحكمة، بعد توقيفهما أثناء حيازتهما 400 نملة”.

وقالت خدمة الحياة البرية في كينيا إن “الرجال الأربعة كانوا متورطين في تهريب النمل إلى أسواق في أوروبا وآسيا”.

وأضافت خدمة الحياة البرية في كينيا أن “التصدير غير القانوني للنمل لا يقوض حقوق كينيا السيادية على تنوعها البيولوجي فحسب، بل يحرم أيضا المجتمعات المحلية والمؤسسات البحثية من الفوائد البيئية والاقتصادية المحتملة”.

وبحسب وكالة “اسوشيتد برس”، “واجهت كينيا في الماضي تهريب أجزاء من الحيوانات البرية الكبيرة مثل الأفيال ووحيد القرن وأنياب آكل النمل، ولكن القضايا ضد الرجال الأربعة تمثل “تحولا في اتجاهات التهريب، من الثدييات الكبيرة الشهيرة إلى الأنواع الأقل شهرة ولكنها حاسمة بيئيا”، بحسب ما قالته خدمة الحياة البرية”.

ووفق الوكالة، “تم القبض على البلجيكيين في مقاطعة ناكورو الكينية، التي تضم العديد من المتنزهات الوطنية. وقد تم العثور على نحو 5 آلاف نملة في دار الضيافة التي كانا يقيمان فيها، وكانت معبأة في 2244 أنبوب اختبار مليئة بالقطن للحفاظ على حياة النمل لأشهر، وألقي القبض على الرجلين الآخرين في نيروبي حيث تم العثور على نحو 400 نملة في شقتيهما، وقدرت السلطات الكينية قيمة النمل بمليون شلن كيني (7700 دولار)، وتختلف أسعار النمل بشكل كبير حسب النوع والسوق”.

Four wildlife traffickers face sentencing in Kenya after being caught smuggling 5,000 rare queen ants. The species, native to #Kenya, sells for over $130 each due to their size, bold colour, and demand in exotic pet colonies. pic.twitter.com/fAZr4UYnaf — Z Habash (@Zscorpio) April 16, 2025

Four men — two Belgians, a Vietnamese and a Kenyan — have pleaded guilty in Kenya to attempting to smuggle hundreds of ants out of the country. The ants, valued at up to $220 (approximately 136,000 FCFA) each, were concealed in specially modified test tubes and syringes designed… pic.twitter.com/jeJCGcy6BE — Mimi Mefo Info (@MimiMefoInfo) April 15, 2025

الرئيس الإيراني يقبل استقالة “ظريف“

وافق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على “استقالة محمد جواد ظريف نائبه للشؤون الإستراتيجية ووزير الخارجية الأسبق”، حسب بيان عن الرئاسة الإيرانية.

وجاء في بيان بزشكيان: “الآن، وقد حالت بعض القيود دون الاستفادة من علمكم الغزير وخبرتكم العميقة، في منصب نائب رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية، فإنني أود أن أعبر لكم عن بالغ امتناني وتقديري لما بذلتموه من جهود مخلصة ومسؤولة”.

وأعلن ظريف، “بداية الشهر الماضي استقالته من منصبه. وعزا قراره إلى توصية رئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي، واصفا ذلك بـ”العزل”.

وكتب على منصة “إكس”: “لتجنُّب مزيد من الضغوط على الحكومة، نصحني رئيس السلطة القضائية بالاستقالة”.

وبعد الاستقالة، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، إن “بزشكيان” لم يقبل استقالة نائبه، وهو أحد مهندسي الاتفاق النووي لعام 2015، وجاءت استقالة “ظريف” بعد ساعات من إقالة البرلمان وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي”.