حتى تتضح أوضاع كورونا.. السعودية تدعو للتريث في إبرام عقود الحج

السعودية تدعو مسلمي العالم للتريث قبل وضع أي خطط خاصة بالحج أو العمرة. [أرشيفية/رويترز]

دعت المملكة السعودية دول العالم الإسلامي إلى التريث قبل إبرام عقود الحج أو وضع أي خطط بالخصوص، أو العمرة في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت قناة الإخبارية السعودية عن وزير الحج السعودي محمد صالح بن طاهر، قوله في اليوم الثلاثاء، إن المملكة تحث المسلمين في كل أنحاء العالم على التريث قبل وضع خطط لأداء فريضة الحج أو مناسك العمرة هذا العام إلى أن تتضح الرؤية أكثر بخصوص جائحة فيروس كورونا المستجد.

وشدد بن طاهر، على أن المملكة مهتمة بسلامة جميع المعتمرين والزوار، مضيفا أن المتواجدين في فنادق العزل الصحي يتمتعون بصحة جيدة وتم إعادة المبالغ لمن حصل على تأشيرات العمرة ولم يعتمر.

وأشار إلى أن هناك تنسيقا كبيرا مع وزارة الصحة السعودية لتقديم الخدمات للمعتمرين، مشيرا إلى أن السعودية تقدم الرعاية لـ1200 معتمر لم يستطيعوا العودة لبلدانهم.

يأتي ذلك في حين، سبق أن أغلقت السعودية كل المساجد وبينها الحرم المكي والمسجد النبوي في المدينة المنورة، مع تعليق معظم الرحلات الجوية مع الدول الأجنبية، وفرض قيود واسعة على التنقلات داخل المملكة في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و50 حالة شفاء.

ونقلت وكالات أنباء عن المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي، قوله في مؤتمر صحفي، إن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بكورونا بلغ 1563 حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل حالتي وفاة لمقيمين في المدينة المنورة ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 10.

ونوه بشفاء 50 حالة جديدة لتصل حالات التعافي إلى 165.

وكشف عبد العالي أن غالبية المصابين في وضع مطمئن ومستقر فيما هناك 31 مصابا في حالة حرجة.

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