حتّى «السندويشات» ممنوعة.. بريطانيا تغلق حدودها أمام المنتجات الأوروبية

فوجئ مسافرون عائدون إلى بريطانيا بقيود جديدة وصارمة على دخول المواد الغذائية من دول الاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت الحكومة البريطانية “عن حظر شامل على إدخال منتجات اللحوم والألبان لأغراض شخصية، حتى وإن كانت مغلفة أو مشتراة من متاجر رسمية”.

وبحسب صحيفة”ديلي ميل”، “دخل القرار الذي حيز التنفيذ يوم السبت 12 أبريل 2025، أثار حالة من الاستياء بين المسافرين، خاصة أولئك الذين اعتادوا جلب الجبن الأوروبي أو السندويشات الجاهزة معهم من الرحلات القصيرة”.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود وقائية لمنع انتقال مرض الحمى القلاعية إلى الأراضي البريطانية، بعد رصد حالات إصابة جديدة في بعض الدول الأوروبية، ورغم أن المرض لا يُشكل خطراً على صحة الإنسان، إلا أن تداعياته على الثروة الحيوانية قد تكون كارثية، كما حصل في تفشي عام 2001.

ماذا يشمل الحظر؟

ووفقاً للصحيفة، “يشمل الحظر جميع أنواع اللحوم (بقر، خنزير، ضأن، غزال)، وجميع منتجات الألبان مثل الجبن، الزبدة، الزبادي، وحتى السندويشات المحتوية على هذه المواد. وتُصادر أي مواد مخالفة عند الحدود، دون إمكانية استرجاعها”.

استثناءات محدودة

ورغم صرامة القرار، “تسمح الحكومة بإدخال ما يصل إلى كيلوغرامين من حليب الأطفال المجفف أو أغذية الرضع والأطعمة الطبية الخاصة، بشرط أن تكون في عبوات تجارية مغلقة ولا تحتاج إلى تبريد”.

لا تغيير للمسافرين من أيرلندا الشمالية

وأضافت الصحيفة، “القيود الجديدة تطبق فقط على بريطانيا العظمى (إنجلترا، اسكتلندا، ويلز)، ولا تشمل القادمين من أيرلندا الشمالية، جزر القنال، أو جزيرة مان”.

هذا ودعت الحكومة المسافرين إلى “التحقق من القواعد قبل السفر، خاصة خلال عطلات الربيع، لتجنب الوقوع في المخالفات أو فقدان أطعمتهم عند نقاط الدخول”.