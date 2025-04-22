حتّى مطلع الأسبوع القادم.. الأجواء باردة بمناطق الشمال وساخنة في الجنوب  

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن “تكون الأجواء باردة نسبياً على أغلب مناطق الشمال بينما تكون ساخنة هذا اليوم على مناطق جنوب شرق البلاد مع نشاط للرياح، ومن المتوقع ان تستمر الأجواء دون تغير على أغلب مناطق البلاد حتى مطلع الأسبوع القادم”.

وبحسب المركز، “ففي مناطق، راس جدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة، السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً، والرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على المناطق الممتدة من الخمس حتى مصراتة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (20-25)مْ”.

وفي “الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، السماء: قليلة السحب تتكاثر احياناً على الجبل الأخضر قد يصحبها هطول زخات خفيفة من المطر، والرياح: شمالية غربية نشطة السرعة هذا اليوم مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على مناطق الخليج وسهل بنغازي، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين(20-25)مْ”.

وفي “الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة، السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا، والرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (28-34)مْ”.

وفي مناطق “الواحات- السرير- تازربو- الكفرة، السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا، والرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة هذا اليوم على تازربو والكفرة مثيرة للأتربة والرمال أحياناً بينما تكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على الواحات، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (36– 42)مْ، وتسجل انخفاض بداية من يوم الغد”.