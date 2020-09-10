حث الشركات البريطانية على البحث عن فرص قطاع النفط والغاز الليبي

حث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الشركات البريطانية على البحث عن الفرص في قطاع النفط والغاز الليبي.

وخلال كلمة ألقاها أمام مجلس الأعمال الليبي البريطاني في لندن، اليوم الخميس، بيّن صنع الله الفرص الهائلة التي توفرها ليبيا للشركات البريطانية المنافسة على الصعيد الدولي في قطاع النفط والغاز.

وأشار إلى إمكانية إطلاق مشاريع بمليارات الدولارات خلال السنوات المقبلة إذا أمكن إنهاء الإقفالات الحالية للمنشآت النفطية وتكوين حكومة ليبية مستقرة.

وحذّر مصطفى صنع الله من أن الشركات البريطانية لا يمكنها أن تستفيد من بيئة يسودها الاستقرار وسيادة القانون في الاقتصاد الليبي إلا إذا ساعد المجتمع الدولي القادة الليبيين على خلقها.

وفي هذا الصدد، كان للمملكة المتحدة دور حاسم تلعبه، ليس من خلال إعادة تأكيد المبادئ والتعبير العلني عن الدعم فحسب، وإنما من خلال الضغط المتواصل من أجل إيجاد الحلول ومواجهة تلك الدول التي أرادت السيطرة على ليبيا لتحقيق أهدافها الخاصة، بحسب ما أفادت المؤسسة الوطنية للنفط في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وأضاف صنع الله يقول: “نحن نعلم أن الشركات البريطانية ستفوز بعقود مربحة للغاية في قطاع النفط والغاز في ليبيا إذا كان هناك تكافؤ للفرص.. لكن ليست كل الدول المعنية بالشؤون الليبية في هذه المرحلة تريد أن ترى تكافؤ الفرص.. تحتاج حكومة المملكة المتحدة إلى القيام بدور نشط في ضمان إنهاء الإقفالات الحالية للمنشآت النفطية، وعليها أن تلعب دورها في خلق مجتمع ليبي منصف وعادل على أساس سيادة القانون إذا أرادت أن تحقق الشركات البريطانية الازدهار في السوق الليبية”.