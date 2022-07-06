حجاج بيت الله الحرام يؤدون مناسكهم قبل توجههم إلى مشعر منى

انطلقت اليوم الأربعاء، أكبر مناسك للحج منذ تفشي جائحة كورونا، حيث بدأ مئات الآلاف من المصلين “طواف القدوم” حول الكعبة المشرفة في مدينة مكة المكرمة، وسط إجراءات صحية احترازية تشمل تعقيم المسجد الحرام 12 مرة يوميا.

وبدأ حجاج بيت الله الحرام مناسكهم قبل توجههم إلى مشعر منى غدا الخميس لقضاء يوم التروية، قبل التوجه يوم الجمعة، للوقوف على صعيد عرفات الذي يمثل ركن الحج الأعظم والذي يعقبه حلول عيد الأضحى المُبارك.

و أعلنت السلطات السعودية أن نحو مليون مسلم سيؤدون مناسك الحج هذا العام, مشيرة إلى أن جلهم (850 ألفا) أتوا من خارج المملكة.

وجهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كافة خدماتها لحجاج بيت الله الحرام والمصلين في اليوم السابع من شهر ذي الحجة وجندت الرئاسة من خلالها (400) موظف لاستقبال القاصدين من مصلين وحجاج وتوجيههم إلى صحن المطاف، والمصليات المخصصة وتنظيم الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام، وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة، كما عملت الرئاسة على تكثيف عمليات التطهير والتعقيم والتشغيل وعمليات التنقل والعربات داخل المسجد الحرام، وفتح أبواب المسجد الحرام وتوزيع عبوات ماء زمزم المبارك على المصليات وفي صحن المطاف والساحات وعلى ضيوف الرحمن بشكل عام، وغيرها من الخدمات التي تشرف عليها الرئاسة، وكذلك تعزيز جانب التوعية والنصح في توجيه الزائرين.

كما خصصت الرئاسة لأعمال التطهير والتعطير عدة فرق توزع في جميع جنبات المسجد الحرام ومرافقه، بحيث يتم غسيل المسجد الحرام (10) مرات يوميًا ، ويقوم بها أكثر من (4000) عامل وعاملة، وفي كل عملية تطهير تستهلك أكثر من (130 ألف) لتر من المطهرات، وتتم عمليات التطهير بأجود أنواع المواد المطهرة التي جُلبت خصيصاً للمسجد الحرام.

وكثفت الرئاسة خدمات السقيا للزوار والمصلين وتوزيع أكثر (3ملايين) عبوة ماء زمزم المبارك حيث بلغ عدد الحافظات (25 ألف) وبلغ عدد العربات الذكية (20) عربة سعة (80) لتر، وتوفير عدد (516) مشربية.

ورفعت الرئاسة كامل جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام بتجهز أكثر من (5000) عربة عادية و(1800) عربة كهربائية لمحتاجيها من الحجاج، لتسهيل عملية تنقل ضيوف الرحمن من خلال دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي بالعربات، والتي يمكن الوصول إليها من أربعة مداخل للمسجد الحرام وهي: (مدخل الشبيكة عبر جسر الشبيكة ومدخل جسر أجياد الداخلي، والسلم الكهربائي لباب أجياد ومدخل المروة (فوق سطح دورات القشاشية)، وكذلك المسعى الدور الأول لعربات السعي فقط ويمكن الوصول إليه عن طريق سلالم الأرقم ( باب16) كما يمكن توزيع العربات المجانية عبر ثلاثة نقاط خارجية وهي: الساحة الشرقية (باب علي رضي الله عنه)، الساحة الجنوبية بجوار وقف الملك عبدالعزيز رحمه الله، والساحة الغربية بجوار جسر الشبيكة.