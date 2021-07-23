حجاج بيت الله الحرام ينهون المناسك في ثالث أيام التشريق

يُنهي حجاج بيت الله الحرام من غير المتعجلين، اليوم الجمعة مع ثالث أيام التشريق، نسكهم في الحج برمي الجمرات الثلاث ثم أدائهم طواف الوداع.

واتجه حجاج بيت الله، الجمعة، إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع، في آخر ركن بالمشاعر المقدسة، وسط تدابير احترازية في موسم حج محدود خشية تفشي فيروس كورونا.

ووفق بث أوردته فضائية “الإخبارية” السعودية الرسمية، “أتم حجاج بيت الله الحرام اليوم رمي الجمرات، وسط إجراءات احترازية مشددة، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الحجيج”.

وأضافت أن “حجاج بيت الله الحرام غادروا اليوم مشعر منى متجهين إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع”.

جاء ذلك بعدما أنهى خمسون ألف حاج من المتعجلين يوم أمس، رمي الجمرات الثلاث وطواف الوداع، وسط إجراءات صحية واحترازية أشرفت عليها عدة جهات معنية.

وقبل توجههم إلى المسجد الحرام لأداء الطواف، أكمل ضيوف الرحمن رمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق بكل يسر، مبتدئين بالجمرة الصغرى، فالوسطى، ثم جمرة العقبة، ونُقل الحجيج إلى جسر الجمرات والحرم المكي الشريف وفق خطة تفصيلية إجرائياً ووقائياً، وبمتابعة ميدانية مباشرة وتنسيق كامل بين القطاعات الأمنية والمدنية ذات العلاقة المشاركة في موسم الحج.

ويرمي الحجاج 21 حصاة، بدءاً من الجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات لكل جمرة، ويُكبّرون مع كل واحدة منها، ويدعون بما شاؤوا بعد الصغرى والوسطى فقط مستقبلين القبلة رافعين أياديهم.

وفي ثالث أيام التشريق الذي يوافق اليوم الجمعة، يرمي الحاج كذلك الجمرات الثلاث، كما فعل في اليومين السابقين، ثم يغادر مِنى إلى مكة، ويطوف حول البيت العتيق للوداع ليكون آخر عهده به.

وأعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، يوم الخميس، في بيان، نجاح الخطة الصحية لموسم الحج، وعدم تسجيل أي إصابات بين الحجاج حتى الآن بفيروس كورونا، أو أي أوبئة أخرى.

وشارك 60 ألف مقيم في المملكة العربية السعودية في المناسك مقارنة بنحو 2.5 مليون مسلم في العام 2019، وتم اختيار المشاركون من بين 558 ألف متقدم وفق نظام تدقيق إلكتروني.

وشهد عام 1441 هجرية 2020 ميلادية موسماً استثنائياً للحج جراء تفشي كورونا، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون حاج، في 2019، من كل أرجاء العالم.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعلن نجاح الخطة التشغيلية لموسم حج 1442هـ https://t.co/xyvPmh8THL#رئاسة_شؤون_الحرمين #بسلام_آمنين pic.twitter.com/B6gJ42vE5G — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) July 22, 2021