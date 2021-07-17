حجاج بيت الله يُؤدون طواف القدوم وسط إجراءات احترازية

أفادت رئاسة شؤون الحرمين في السعودية، اليوم السبت، بأنها تستقبل طلائع حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف القدوم، وسط إجراءات احترازية مكثفة.

#تقرير_مرئي | وسط إجراءات احترازية مكثفة؛ #رئاسة_شؤون_الحرمين تستقبل طلائع حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف القدوم.#بسلام_آمنين pic.twitter.com/iJ4PghcvZd — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) July 17, 2021

وأشارت رئاسة شؤون الحرمين إلى أنها “تقف ميدانيا مع الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن”.

وأعلنت السعودية السماح لعدد محدود من سكانها بأداء الحج للعام الثاني على التوالي ضمن إجراءات كبح جائحة كورونا.

واشترطت السلطات هذا العام أن تتراوح أعمار الحجاج بين 18 و65 عاما، وألا يكون المتقدمون بطلب أداء المناسك من أصحاب الأمراض المزمنة.

وشارك نحو 10 آلاف مقيم في مناسك العام الماضي مقارنة بنحو 2.5 مليون مسلم في 2019، فيما يشارك 60 ألفا من سكان المملكة الملقحين ضد كورونا في موسم الحج لهذا العام.