حجاج بيت الله يُؤدون طواف القدوم وسط إجراءات احترازية

عين ليبيا | نُشر: السبت، 17 يوليو 2021 - 14:06 | آخر تحديث: 17 يوليو 2021 - 14:09 نُشر: السبت، 17 يوليو 2021 - 14:06
دولي
شؤون الحرمين
طلائع الحجاج يؤدون طواف القدوم وسط إجراءات احترازية مكثفة

أفادت رئاسة شؤون الحرمين في السعودية، اليوم السبت، بأنها تستقبل طلائع حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف القدوم، وسط إجراءات احترازية مكثفة.

وأشارت رئاسة شؤون الحرمين إلى أنها “تقف ميدانيا مع الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن”.

وأعلنت السعودية السماح لعدد محدود من سكانها بأداء الحج للعام الثاني على التوالي ضمن إجراءات كبح جائحة كورونا.

واشترطت السلطات هذا العام أن تتراوح أعمار الحجاج بين 18 و65 عاما، وألا يكون المتقدمون بطلب أداء المناسك من أصحاب الأمراض المزمنة.

وشارك نحو 10 آلاف مقيم في مناسك العام الماضي مقارنة بنحو 2.5 مليون مسلم في 2019، فيما يشارك 60 ألفا من سكان المملكة الملقحين ضد كورونا في موسم الحج لهذا العام.

آخر تحديث: 17 يوليو 2021 - 14:09
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً