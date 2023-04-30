حجر عثرة أمام المصالحة الوطنية.. «العباني» يُهاجم دار الإفتاء الليبية

قال رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في طرابلس محمد العباني إنّ دار الإفتاء تقف حجر عثرة أمام المصالحة الوطنية في البلاد.

العباني وعبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، ذكر أنّه لن يدّخر جهدا لتغيير من يقومون عليها واستبدالهم بمن لم تتلوث أيديهم بدماء الليبيين، وفقا لقوله.

واتّهم العباني الدار بالسعي لإقامة دولة الفقيه التي تأتمر البلاد فيها إداريا وقضائيا وعسكريا وسياسيا بأمر المفتي، داعيا إلى التداول السلمي على كرسي الإفتاء عبر امتحان عام وشروط معينة، بحسب قوله.