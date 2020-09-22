حجز مليون من العملة الأجنبية على الحدود الصحراوية التونسية الليبية

أعلنت الديوانة التونسية، عن حجز مبلغ مالي يُقدر بنحو مليون دينار تونسي من العملة الأجنبية على الحدود الصحراوية التونسية الليبية.

وأفادت الديوانة في بلاغ، اليوم الثلاثاء، بأنّه في إطار التصدي لعمليات التهريب على الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد التونسية تمكنت فرقة الحرس الديواني بالجميلة من ولاية مدنين من حجز مبلغ مالي من العملة الأجنبية متمثل في 317000 يورو و9100 دولار أمريكي.

وأشارت إلى أن هذه المبالغ المالية كانت مخفية بإحكام داخل سيارة تحمل ترقيما تونسيا تم ضبطها من قبل دورية على مستوى الطريق الجهوية رقم 109.

وقد تمّ تحرير محضر في الغرض وإحالة السائق في حالة احتفاظ على النيابة العمومية.

بلاغحجز مليون دينار من العملة الأجنبية على الحدود الصحراوية التونسية الليبيةفي إطار التصدي لعمليات التهريب على… Gepostet von Douane Tunisienne am Montag, 21. September 2020