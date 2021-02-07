حجز 2.8 مليون جرعة لقاح كورونا لتطعيم 1.4 مليون ليبي

أكد رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المُكلف سليمان أبوسريويل، أن موعد توفير اللقاح سيكون نهاية الربع الأول من هذه السنة.

وقال أبوسريويل في مؤتمر صحفي، عقدته اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا مساء اليوم الأحد، بمستشفى طرابلس المركزي، إنه تم التعاقد مع منظمة كوفاكس لتوفير 2.8 مليون جرعة من اللقاح الذي يكفي لتطعيم 1.4 مليون مواطن.

وأشار إلى أن الفئة المستهدفة بالتطعيم هي الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس وهم الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ60 سنة والذين يعانون من أمراض مزمنة إضافة إلى الأطقم الطبية والطبية المساعدة والتي تمثل خمس سكان ليبيا.

وأوضح أبوسريويل أنه تم توفير عدد 55 ألف جرعة من اللقاح من شركة فايزر الأمريكية إضافة إلى توفير أكثر من 920 ألف جرعة من شركة استرا زينيكا الانجليزية.

وأضاف أنهم تواصلوا مع شركات موديرنا واسترا زينيكا وفايزر وجونسون أند جونسون لتوفير اللقاح، ودفعوا 9.6 مليون دولار كدفعة أولى، منوها إلى أنهم اتفقوا مع كوفاكس على أن تكون الطعوم في ليبيا نهاية الربع الأول من السنة

ولفت إلى أن اللجنة العلمية الاستشارية تواصل جهودها لعقد اتفاقيات أخرى مع عدة شركات مصنعة للطعوم على غرار الاتفاقيات التي أبرمتها مع منظمة كوفاكس لتوفير جرعات أخرى من اللقاح.

من جهة أخرى، قال نائب رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة جائحة فيروس كورونا إن الوضع الوبائي شهد ارتفاعا بسيطا، ولكن خلال الـ6 الأسابيع الماضية يعتبر مستقرا نسبيا مقارنة بالدول الأخرى.

كما أشار إلى أن الجهات المسؤولة ما زالت تحاول توفير اللقاح لسكان ليبيا كافة، وتدعو في الوقت ذاته الجميع إلى مزيد من الوعي.

وأردف يقول: “هناك سلالة جديدة وعلى المواطنين الاحتراز، لأن ليبيا لا تمتلك الإمكانيات اللازمة لتحديد هذا النوع المتحور من الفيروس.