حجم التجارة الروسية الإماراتية يتجاوز 11 مليار

عقد الرئيسيان الروسي فلاديمير بوتين والإماراتي محمد بن زايد محادثات رسمية موسعة في الكرملين.

وقال رئيس الإمارات: “إن حجم التجارة الثنائية تجاوز 11 مليار دولار في 2023 وأبو ظبي مستعدة للعمل لزيادته، ونعمل على إبرام اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوراسي”.

وقال الرئيس الإماراتي: إن “إبرام اتفاقية شراكة بين الإمارات والاتحاد الأوراسي سيمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات مع روسيا”.

وأكد أن “الإمارات حريصة على العمل مع روسيا في جميع المجالات سواء من خلال “بريكس” أو من خلال “منظمة شنغهاي للتعاون” أو “أوبك” أو غيرها”.

بدوره، أشار الرئيس بوتين، “إلى أهمية التعاون بين موسكو وأبوظبي في الساحة الدولية فيما يتعلق بالقضايا العالمية”.

وقال: “نتعاون بشكل فعال في المنظمات الدولية، ومن بينها تلك التي ستعقد قمة في قازان غدا، وكذلك في المنصات الدولية الكبرى الشاملة مثل منظمة الأمم المتحدة”.

هذا ومن المقرر أن يشارك الرئيس الإماراتي في فعاليات قمة “بريكس” بقازان التي ستعقد يومي 22 و24 أكتوبر.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت الخارجية الروسية أن “الاتحاد الأوراسي يعمل مع الإمارات بشكل مكثف على إتمام اتفاق منطقة التجارة الحرة بين الجانبين، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي يضم كلا من روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان، ويقدر سوق الاتحاد بنحو 190 مليون مستهلك، وتتمتع كوبا ومولدوفا وأوزبكستان بصفة عضو مراقب فيه”.