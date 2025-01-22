حداد عام في تركيا.. وجرائم قتل حول العالم

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم حداد وطني في جميع أنحاء البلاد والسفارات التركية في الخارج، بسبب كارثة الحريق، حيث تنكس الأعلام حتى غروب شمس اليوم الأربعاء.

وكان ارتفع عدد ضحايا الحريق الكبير الذي ضرب فندقاً في منتجع ثلجي سياحي، في شمال غرب تركيا ، إلى 76 شخصاً، بينما أعلنت أنقرة، الأربعاء، يوم حداد عام في البلاد.

وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، “إن عدد القتلى في الحريق الذي اندلع في الفندق الواقع في منتجع “كارتال كايا” للتزلج في ولاية بولو، ارتفع إلى 76 شخصاً من أصل 238 شخصاً كانوا في الفندق”.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي من بولو، أنه تم تحديد هويات 56 شخصاً من ضحايا الحريق، وتسليم جثث 45 شخصاً منهم إلى ذويهم لدفنهم.

وفي إطار التحقيقات في أسباب اندلاع الحريق، أوقفت الشرطة 9 أشخاص حتى الآن، فيما قالت وزارة الثقافة والسياحة، إن الفندق يحتوي على مخرجين للحريق، وخضع لتفتيش السلامة الدوري عامي 2021 و2024.

لكن شهادات الناجين من الحريق، قالت إن عدداً كبيراً من النزلاء كانوا نياماً عند اندلاع الحرق فجر الثلاثاء، وإن أجهزة إنذار الحريق أرسلت التنبيهات متأخرة.

ويُعتقد حتى الآن أن النار اندلعت في مطعم بالطابق السفلي للفندق، وامتدت للأعلى، لتتسبب بالكارثة التي وقعت بالتزامن مع اكتظاظ الفندق بالنزلاء مع بداية عطلة منتصف العام الدراسي في البلاد.

وظلت فرق الإطفاء تعمل لنحو عشر ساعات حتى السيطرة الكاملة على الحريق بسبب واجهة خشبية للفندق، تسببت في انتقال النار سريعاً للمبنى بالكامل.

مصري يقتل جاره بطريقة “بشعة” وسط المارة

تناقلت منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة مقاطع وصور صادمة لحادثة مروعة أصابت الأهالي بالذهول والرعب، شهدتها، مساء أمس الثلاثاء، منطقة “أبو الجود” بوسط مدينة الأقصر بمصر.

حيث أقدم شاب على قتل جاره بطريقة صادمة قبل أن يتجول برأس الضحية وسط المارة في الشارع، كما شرب من دمه وكتب عبارات بالدم على الجدران.

وبحسب شهود عيان، ذبح الجاني الضحية باستخدام سكين كان بحوزته، قبل أن يرتكب أفعالًا مروعة أثارت رعب الحاضرين، مثل محاولة أكل رأس القتيل.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وضباط المباحث إلى مكان الحادث حيث تم ضبط المتهم ونقل جثة الضحية إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت التحقيقات بإشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.

ووقعت الحادثة دون سابق إنذار، حيث تعرض الضحية للاعتداء العنيف أثناء سيره في الشارع، ولم يكن هناك أي علاقة مسبقة بينه وبين الجاني، بحسب شهود عيان.

كما أشار الشهود إلى أن المتهم كان يتمتم بكلمات غير مفهومة أثناء الحادث؛ ما يعزز فرضية إصابته باضطرابات نفسية، خاصة مع ورود معلومات عن تعاطيه مخدر “الشابو”.

وتكثّف قوات الأمن المصرية جهودها لمعرفة الدوافع الكامنة وراء هذه الجريمة والملابسات المحيطة بها، وسط حالة من الخوف والذهول بين أهالي المنطقة، الذين طالبوا باتخاذ إجراءات حازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

مصر.. حبس فتاة 6 سنوات مقيدة بالسلاسل

تحدثت وسائل إعلام مصرية عن اكتشاف فتاة تبلغ من العمر 25 عاما محبوسة ومقيدة في غرفة مظلمة بمنزل عمها منذ 6 سنوات.

ووفقا للتقارير، تم الكشف عن الحادث بعد بلاغ من والدة الفتاة، مما أدى إلى تدخل الشرطة وإنقاذ الفتاة. وقد تم القبض على الأب والعم وشقيق الفتاة وغيرهم من المتورطين، وتم تحويل القضية إلى النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل حادثة البدرشين الفتاة اللي اهلها حبسوها ٦ سنين 🔴 تمكن رجال الأمن بالجيزة من تحرير فتاة بعد احتجازها لمدة 6… تم النشر بواسطة ‏Qawem قاوم‏ في الثلاثاء، ٢١ يناير ٢٠٢٥

الشرطة تحرر فتاه بعد تقييدها بسلاسل حديدية واحتجازها 6 سنوات بقرية منشية دهشور بـ البدرشين..!! اللي حبسوها اخ غير شقيق… تم النشر بواسطة ‏‎Mohamed Luqman‎‏ في الثلاثاء، ٢١ يناير ٢٠٢٥

جريمة قتل في السعودية وتنفيذ الإعدام بالقاتل

وفي السعودية، أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق جان كاشفة هويته وذلك بعد إدانته بارتكاب جريمة القتل في منطقة القصيم.

وقالت الداخلية في بيان: “أقدم حمد بن رشيد بن عبدالله البدراني الدوسري – سعودي الجنسية – على قتل موسى بن إبراهيم بن محيميد القاسم – سعودي الجنسية -، وذلك بضربه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته”.

وتابعت: “بفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.. وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني، يوم الثلاثاء، بتاريخ 21 / 7 / 1446هـ الموافق 21 / 1 / 2025م بمنطقة القصيم”.

وتابعت: “وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين، ويسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتُحذر في الوقت نفسه كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره”.

دخل قفص الأسد من أجل “تيك توك” فحلّت الكارثة



تحولت جلسة تصوير جريئة مخصصة لتيك توك إلى كارثة عندما هاجم أسد رجلاً في مزرعة بإقليم البنجاب في باكستان.

وفي التفاصيل التي أوردها موقع “ان دي تي في” دخل محمد عظيم، قفص الأسد دون إذن مالك المزرعة واقترب من الحيوان بشكل خطير في محاولة لتصوير مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع.

وقالت الشرطة إن “عظيم اقترب من الأسد بهاتفه المحمول، فهاجمه القط الكبير، ما أدى إلى إصابته بجروح في رأسه ووجهه وذراعيه”.

وسمع صاحب مزرعة صراخ عظيم وهرع لإنقاذه، ونقله إلى المستشفى، حيث وصفت حالته بالحرجة.

وأكدت الشرطة أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد مالك المزرعة، بما في ذلك إلغاء ترخيص تربية الحيوانات الخاص به.

وقالت جهات رسمية باكستانية إنه تم تنظيم تربية خمسة أنواع من القطط الكبيرة -الأسود والفهود والنمور والفهود والجاكوار- بموجب القانون، ولم يكن هناك تشريع على مدى السنوات السبعين الماضية فيما يتعلق بتربية هذه الحيوانات، ما أدى إلى وجودها في المنازل.

وأضافت أنه تم فرض حظر صارم على عرض هذه الحيوانات على تيك توك أو منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، وتم وضع معايير دنيا للاحتفاظ بها، ويجب إيواؤها خارج حدود المدينة، وسيتم منح أصحابها الوقت لنقلها، وسيؤدي عدم الامتثال إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة.

مقتل 3 فتيات يهز بريطانيا

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن حادث مقتل 3 فتيات خلال درس للرقص في بلدة ساوثبورت الساحلية، يجب أن يمثل نقطة تحول لمراجعة شاملة لكيفية حماية الدولة لمواطنيها.

وأشار ستارمر إلى أن الحادثة تطرح “أسئلة صعبة” حول فشل السلطات في التعامل مع مراهق مهووس بالعنف قبل أن ينفذ هجومه الدموي في يوليو الماضي، والذي أسفر عن طعن الفتيات حتى الموت وإصابة 8 أطفال آخرين ومعلمهم ومواطن عابر.

وأعلن ستارمر في بيان تلفزيوني، أن تحقيقا عاما سيتم إجراؤه لفحص الإخفاقات التي سمحت للمهاجم، أكسل روداكوبانا (18 عاما)، بتنفيذ جريمته. وقال رئيس الوزراء: “يجب أن تكون مأساة ساوثبورت نقطة فارقة لبريطانيا، حيث نعيد تقييم كيفية مواجهتنا للعنف الذي يتحدى التعريفات التقليدية للإرهاب”.

وأكد ستارمر أن الحكومة ملتزمة بضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي، مع التركيز على تعزيز آليات الكشف المبكر عن التهديدات المحتملة.

وختم حديثه بالتشديد على أن بريطانيا بحاجة إلى “تغيير جذري” في نهجها لمواجهة العنف، معتبرا أن حماية المواطنين يجب أن تكون في صلب أولويات الدولة.

اندلاع حريق في خزان للغاز المسال جنوب طهران

أفادت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية باندلاع حريق صباح اليوم الأربعاء بخزان الغاز المسال في خزانات مدينة ري جنوب العاصمة طهران، مشيرة إلى أن قوات الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق.

وقال ويس كرمي الرئيس التنفيذي لشركة توزيع البترول الوطنية الإيرانية لوكالة “مهر” إن الحريق كان في أحد خزانات الغاز المسال في مدينة ري.

وأضاف أن النيران اشتعلت في خزان واحد فقط، وأن جميع فرق الإطفاء في الري تعمل على إخماد الحريق”.

وأشار إلى أنه “تم السيطرة على الحريق ومنع انتشاره، ورجال الإطفاء متواجدون في مكان الحادث”.

قتلى في حادث مروري مروع في سوريا

لقي ستة أشخاص مصرعهم بحادث سير شمال مدينة حماة وسط سوريا، حسب الدفاع المدني السوري.

وقال الدفاع المدني في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك” اليوم الأربعاء إن الحادث وقع على طريق حماة – حلب الدولي إثر خروج شاحنة محملة بالدجاج عن مسارها وصدمها أشجارا في منتصف الطريق وشاحنة، واحتراقها وتدميرها.

وأشار الدفاع المدني إلى أن فرقه انتشلت جثامين المتوفين وأزالت آثار الحادث.

تحطم مقاتلة إيرانية غربي البلاد

أفادت وسائل إعلام إيرانية بتحطم مقاتلة حربية غربي البلاد، اليوم الأربعاء، دون حدوث أضرار بشرية جراء الحادث.

وبحسب ما ذكرته وكالة “إرنا”، النسخة الفارسية، في تدوينة على موقع “إكس”، فإن الطيارين اللذين كانا على متن الطائرة تمكنا من القفز بالمظلات قبل سقوط الطائرة مباشرة.

وذكرت الوكالة إن الطائرة كانت في مهمة تدريبية قبل سقوطها في محافظة همدان، غربي البلاد.

وأشارت تقارير إلى أن الطائرة التي تحطمت من طراز “إف – 5″، وأن أسباب الحادث لا تزال غير معروفة حتى الآن.