حدث اقتصادي عالمي.. منتدى بطرسبورغ يجمع 20 ألف مشارك من 140 دولة

انطلقت اليوم فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الثامنة والعشرين، تحت شعار “القيم المشتركة- أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب”، بمشاركة واسعة من دول عربية وعالمية، حيث يستقطب الحدث السنوي آلاف الخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.

وتحتضن مدينة بطرسبورغ الروسية المنتدى في الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري، ليكون منصة حيوية لتبادل الآراء والخبرات حول أبرز التحديات الاقتصادية العالمية، مثل التحول إلى نموذج اقتصادي متعدد الأقطاب، والتجارة الرقمية، والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى الأمن الغذائي العالمي.

وتأتي مملكة البحرين كضيف شرف هذا العام، ما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين المنامة وموسكو، ويعزز التعاون الاقتصادي المشترك، ويرأس وفد البحرين، الذي يضم 80 شخصية بارزة من قطاعات مختلفة، ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ومستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي البحريني، في حضور رسمي يسلط الضوء على دور البحرين الإقليمي والدولي في التنمية الاقتصادية.

ويشارك في المنتدى هذا العام مسؤولون وصناع قرار من أكثر من 50 دولة بينها إندونيسيا، جنوب إفريقيا، الصين، العراق، فيتنام، ولاوس، وفقاً لما أعلن عنه الكرملين، فيما أكد المنظمون حضور نحو 20 ألف ممثل من 140 دولة ومنطقة حول العالم، كما يشارك رجال أعمال من إيطاليا، الولايات المتحدة، وأوروبا إلى جانب وفود رفيعة المستوى من آسيا، ما يجعل المنتدى نقطة التقاء عالمية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

ومن أبرز فعاليات المنتدى، كلمة رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، المقررة في الجلسة العامة بتاريخ 20 يونيو، حيث يتوقع أن يتناول بوتين تقييمه للوضع الاقتصادي الروسي والعالمي، بالإضافة إلى استعراض آفاق التعاون مع الشركاء الدوليين.

ويأتي انعقاد المنتدى في ظل تحديات كبرى يواجهها الاقتصاد العالمي، منها تسارع التحول الرقمي، التصدي لتغير المناخ، والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، ما يجعل من هذا الحدث فرصة حاسمة لتعزيز التنسيق بين الدول وتعميق الحوار حول سبل تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن.

هذا ويعد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي من أبرز المنصات التي تجمع بين صناع السياسات، رجال الأعمال، والمختصين في المجالات الاقتصادية من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الرؤى والأفكار حول مستقبل الاقتصاد العالمي ودور كل دولة في هذا المشهد المتغير.