حدث عائلي لافت في تركيا.. أردوغان يرزق بـ«حفيده العاشر»

شهدت العائلة العائلية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حدثًا عائليًا بارزًا، مع استقبال حفيده العاشر، في ولادة جديدة لابنة الرئيس سمية أردوغان وزوجها سلجوق بايراكتار، ما يرفع عدد أحفاده إلى عشرة.

وأفادت وسائل إعلام تركية أن المولود الجديد يُعد الطفل الثالث للزوجين، اللذين كانا قد استقبلا سابقًا طفلين؛ الأولى جانان أيبوكة في عام 2017، ثم الطفل الثاني عاصم أوزدمير في عام 2024، قبل أن يكتمل المشهد العائلي بولادة الطفل الثالث.

وفي لفتة إنسانية، زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برفقة عقيلته المستشفى للاطمئنان على صحة ابنته ومولودها الجديد، حيث التقى الطاقم الطبي واطلع على الحالة الصحية للأم والطفل، في أجواء عائلية وصفتها وسائل الإعلام بأنها دافئة وهادئة.

وتأتي هذه الزيارة في سياق اهتمام الرئيس التركي بالجانب العائلي، حيث تحرص وسائل الإعلام التركية بين الحين والآخر على تسليط الضوء على المناسبات العائلية المرتبطة بأفراد عائلته.

ويُعد سلجوق بايراكتار، زوج سمية أردوغان، من الأسماء البارزة في قطاع الصناعات الدفاعية التركية، ما يضيف بعدًا عامًا للاهتمام الإعلامي بهذا الحدث العائلي الذي جذب تفاعلًا واسعًا داخل تركيا.

وأثار خبر الولادة اهتمامًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول المستخدمون الخبر مع تهاني واسعة للعائلة، في مشهد عكس تفاعلًا شعبيًا مع الحدث.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bayramda yeni torun sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kurban Bayramı’nda torun sürprizi geldi.

Kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Selçuk Bayraktar’ın yeni çocukları dünyaya geldi. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. pic.twitter.com/EacilNLgVM — SuperHaber (@superhaber) June 2, 2026