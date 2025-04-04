حدث غير مسبوق.. إسرائيل تعلن تنظيم «رحلات سياحية» داخل سوريا

في حدث غير مسبوق ولأول مرة منذ عام 1948، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه “سيسمح للمدنيين بعبور السياج الحدودي مع سوريا، والانضمام إلى “رحلات سياحية” بصحبة مرشدين داخل منطقة عسكرية محظورة، خلال عطلة عيد الفصح المقبلة”.

وحسب ما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، “ستشمل الجولات غير المسبوقة، التي حصلت على تصريح خاص من الجيش الإسرائيلي، الوصول إلى مناطق خلابة داخل الأراضي السورية، ومناطق أخرى قرب نهر اليرموك، ونقط مراقبة عسكرية”.

وقال الجيش إن “هذه المبادرة تأتي بالتنسيق بين القيادة الشمالية والفرقة 210، ومركز “كيشت يهوناتان” التعليمي، ومدرسة الجولان الميدانية، والمجلس الإقليمي للجولان، وهيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية”.

يذكر أن “اليهود يحتفلون، وفق التقويم العبري، بعيد الفصح لمدة أسبوع، وينتهي احتفال هذا العام في 19 أبريل الجاري”.

يذكر انه “في ديسمبر الماضي، توغلت إسرائيل عدة كيلومترات داخل الأراضي السورية وصولا إلى جبل الشيخ، متجاوزة المناطق العازلة، واستولت إيضا على أراض جنوب غربي سوريا، وذلك بعد رحيل الرئيس السابق بشار الأسد”.