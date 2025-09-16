حدث فلكي نادر.. كويكب «أبوفيس» يزور الأرض لأول مرة منذ 7500 عام

أعلن علماء الفضاء عن حدث فلكي نادر سيشهد العالم فيه اقتراب كويكب ضخم يُدعى “أبوفيس” من الأرض، ليصبح مرئياً بالعين المجردة، في حدث لم يتكرر منذ آلاف السنين، وفق ما أورد موقع “لايف ساينس”.

ومن المتوقع أن يتمكن أكثر من ملياري شخص في إفريقيا وأوروبا الغربية من متابعة الكويكب وهو ينزلق بثبات عبر السماء في 13 أبريل 2029، ليظهر كنجم خافت يسحر المراقبين، شريطة صفاء السماء وخلوها من الغيوم.

ووصف البروفيسور ريتشارد بينزل، أستاذ علوم الكواكب بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، هذا الحدث بأنه “أول مرة في تاريخ الفضاء يكون فيها كويكب محتمل الخطورة مرئياً بالعين المجردة”، مؤكداً في مؤتمر Europlanet العلمي في فنلندا أن “أبوفيس سيمر بأمان بجانب الأرض”.

ويبلغ حجم الكويكب 340 متراً، أي ما يعادل ارتفاع برج إيفل، ويُقدر علماء الفلك أن اقتراب جسم بهذا الحجم يحدث مرة واحدة كل 7500 سنة، ما يجعله عرضاً فريداً من نوعه، فرصة لا تُعوّض لمشاهدة ظاهرة نادرة في العمر مرة واحدة فقط.

وبجانب كونها تجربة بصرية مذهلة، توفر هذه الظاهرة فرصة ذهبية للعلماء لإجراء دراسات فريدة على الكويكب أثناء اقترابه، بما في ذلك مراقبة تأثير جاذبية الأرض على تشكيله ودورانه في الوقت الفعلي.

وستعيد وكالة ناسا توجيه مركبة OSIRIS-REx (المعروفة الآن باسم OSIRIS-APEX) لمراقبة سطح أبوفيس وتحليل التغيرات التي تطرأ عليه بفعل الجاذبية الأرضية.

كما يخطط العلماء لقياس الاهتزازات الزلزالية داخل الكويكب، وهي تجربة لم تُنفذ إلا على القمر والمريخ حتى الآن، بينما تنتظر وكالة الفضاء الأوروبية موافقة إطلاق مهمة “رامسيس” في ربيع 2028 لإتمام هذا الهدف.

وعلى الرغم من أن الحسابات الأولية عام 2004 أظهرت احتمالاً نسبته 2.7% لاصطدام الكويكب بالأرض، ما رفعه إلى المستوى 4 على مقياس تورينو لأخطر الأجسام القريبة، إلا أن المتابعة الدقيقة أزالته من جميع قوائم المخاطر بحلول 2021.

وفي دراسة حديثة صدرت في سبتمبر الماضي، أشار الفلكيون إلى احتمال ضئيل جداً – أقل من واحد في المليار – لأن يتسبب كويكب مجهول آخر في تغيير مسار أبوفيس نحو الاصطدام قبل 2029، مؤكدين أن أبوفيس لا يشكل أي تهديد للأرض خلال القرن المقبل على الأقل.