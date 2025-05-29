حذاء رياضي يُحرج ترودو.. انتقادات لاذعة خلال استقبال الملك تشارلز في البرلمان الكندي

أثار رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو موجة من الجدل والسخرية، بعد ظهوره بحذاء رياضي غير رسمي خلال مراسم استقبال الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة في العاصمة أوتاوا.

ورغم ارتدائه بدلة زرقاء رسمية، اختار ترودو إكمال مظهره بحذاء من ماركة “أديداس” بألوان زاهية، ما اعتبره العديد من مستخدمي مواقع التواصل “تصرفاً غير لائق” و”إخلالاً بالبروتوكول”، فيما ذهب البعض إلى وصفه بـ”المهرج”، بينما دافع آخرون عن مظهره بوصفه تعبيراً عن “الحرية الشخصية” وعدم التقيد بالرسميات.

الملك تشارلز والملكة كاميلا وصلا إلى البرلمان في عربة ملكية تجرها الخيول، حيث استقبلهما حرس الشرف في مراسم رسمية لاقت تغطية واسعة، وذلك بدعوة من رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني، في زيارة رمزية تؤكد متانة العلاقات البريطانية الكندية.

وكان ترودو قد أعلن اعتزاله الحياة السياسية في يناير الماضي، بعد فترة شهدت تراجعاً في شعبيته على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وتصاعد الجدل حول ملف الهجرة. ومنذ خروجه من المنصب، بدأ حياة جديدة كأب عازب، حيث يتشارك صوراً من حياته اليومية عبر وسائل التواصل، بينها صور له أثناء التسوق أو التواجد في المنزل.

ووفق تقارير إعلامية، وما جاء في ديلي ميل، يقيم ترودو حالياً في شقة بأوتاوا ليكون قريباً من أطفاله حتى نهاية العام الدراسي، بعد انفصاله عن زوجته صوفي غريغوار ترودو في العام الماضي.

https://twitter.com/NerysCody/status/1927382873192956131

Conservatives will ignore squatters in Stornoway, but if Justin Trudeau wears funky shoes? Suddenly they’re defenders of decorum with foot fetishes. 🤷‍♂️@PierrePoilievre #ThroneSpeech pic.twitter.com/5kktpbfRfH — O'Leary (@talk2oleary) May 27, 2025