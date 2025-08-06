حذاء «صلاح» الجديد يسطع بألوان مصر.. رسالة قوة قبل بداية الموسم الإنجليزي

كشف نجم ليفربول والمنتخب المصري، محمد صلاح، عن حذائه الجديد الذي يحمل توقيعه الخاص، في خطوة أثارت ضجة واسعة بين جماهيره ومتابعي كرة القدم حول العالم. الحذاء لم يكن عادياً، فقد زُيّن باسم صلاح وعلم مصر، ما أضفى عليه لمسة وطنية مميزة جعلته رمزاً فريداً يجمع بين الطموح الرياضي والهوية الوطنية.

ونشر صلاح صورة حذائه الجديد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت اللقطة تفاعلاً كبيراً بين المشجعين الذين عبروا عن إعجابهم بالفكرة التي تمزج بين الحرفية العالية والتفرد الشخصي، مؤكّدين أن الحذاء يعكس شخصية اللاعب المميزة التي تجمع بين العزيمة والإصرار.

ويأتي هذا الكشف قبل انطلاق الموسم الجديد الذي ينتظره عشاق ليفربول بفارغ الصبر، حيث يستعد صلاح لقيادة فريقه في أول اختبار رسمي بالموسم، وذلك في مباراة كأس الدرع الخيرية أمام كريستال بالاس على ملعب “ويمبلي” الأحد المقبل، وهذه المباراة تمثل نقطة انطلاق مهمة لصلاح ورفاقه، خاصة مع بداية مشوار الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولا يخفى على أحد أن صلاح كان أحد أبرز نجوم الموسم الماضي، بعدما حصد لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى جائزة أفضل صانع أهداف، ما جعله أحد الأعمدة الأساسية في فريق الريدز والمنتخب الوطني. ظهوره بحذائه الجديد يأتي كرسالة واضحة لجماهيره بأنه عازم على الاستمرار في تقديم الأداء الرائع والنجاحات التي اعتاد عليها.

وفي الفترة التحضيرية للموسم الجديد، ظهر صلاح بقوة خلال المباريات الودية، مسجلاً هدفه الأول في مواجهة أتلتيك بلباو، وحاملاً شارة القيادة التي تعكس دوره القيادي وتأثيره الكبير داخل الفريق.