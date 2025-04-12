حذف بـ30 ثانية.. «ميتا» تنفذ أجندة إسرائيل بإزالة منشورات مؤيدة لفلسطين

كشفت وثائق داخلية مسرّبة، حصلت عليها منصة “دروب سايت نيوز Drop Site News”، عن “استجابة شركة “ميتا”، المالكة لمنصتي “فيسبوك” و”إنستغرام” لما يقارب 94% من طلبات الحذف التي قدمتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، والتي استهدفت محتوىً مؤيدًا لفلسطين أو منتقدًا لإسرائيل”.

وبحسب الوثائق، “نُفذت هذه الحملة الرقابية بتنسيق مباشر مع السلطات الإسرائيلية، ضمن ما وصف بأنه أوسع عملية رقابة رقمية في التاريخ الحديث، وتضمنت الإجراءات حذف أكثر من 90 ألف منشور، مع معدل استجابة بلغ 30 ثانية فقط لكل طلب”.

البيانات المسرّبة، التي جاءت من موظفين داخل “ميتا”، أوضحت أن “فريق “منظمة النزاهة” في الشركة- المسؤول عن مراقبة المحتوى- صنّف 95% من الطلبات الإسرائيلية تحت بندي “الإرهاب” و”العنف والتحريض”، ما سمح بإزالة المحتوى تلقائيًا”.

وبحسب تقرير المنصة، “تركزت الحملة ضد مستخدمين من دول عربية وإسلامية، على رأسها مصر (21.1%)، الأردن (16.6%)، فلسطين (15.6%)، والجزائر (8.2%)، كما شملت الرقابة مستخدمين في أكثر من 60 دولة، أفاد العديد منهم بتعرضهم للحظر، تعليق الحسابات، أو تقليل الوصول إلى منشوراتهم عبر ما يُعرف بـ”الحظر الظلي”.

وفي المقابل، وبحسب الوثائق “لم تُوجّه سوى 1.3% من طلبات الحذف إلى مستخدمين داخل إسرائيل، ما يبرز المفارقة بين تعامل الحكومة الإسرائيلية مع مواطنيها مقارنةً ببقية الدول”.

وتشير الوثائق إلى أن “ميتا”، “وسّعت خلال أواخر 2023 نطاق الحذف التلقائي، ليشمل نحو 38.8 مليون منشور إضافي عبر “فيسبوك” و”إنستغرام”، شملت إجراءات مثل الإخفاء، التقييد، أو الحظر الكامل للمحتوى”.