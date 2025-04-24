حرائق الأصابعة: المجلس البلدي يقطع الطريق على الشائعات

أصدر المجلس البلدي في الأصابعة بيانًا رسميًا أفاد فيه بعدم استلام أي تقرير رسمي من وفد خبراء الاتحاد الأوروبي بشأن زيارتهم الأخيرة إلى المدينة، والتي جاءت على خلفية الحرائق المستمرة خلال الأيام الماضية.

وأكد المجلس أن ما “يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي حول نتائج هذه الزيارة أو تقارير عنها لا يمت للحقيقة بصلة”.

وشدد المجلس على “أهمية تحرّي الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات التي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة، مؤكداً أنه سيتولى الإعلان عن أي مستجدات أو تقارير رسمية فور تسلّمها من الجهات المختصة”.

كما دعا “المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية، وأعرب عن تقديره لجهود فرق الطوارئ في مواجهة هذه الأوضاع الاستثنائية”.

هذا وشهدت “مدينة الأصابعة حرائق مستمرة خلال الأيام الماضية، وهو ما أثار حالة من القلق لدى السكان المحليين وأدى إلى تدخل فرق الطوارئ لمواجهة هذه الأوضاع الاستثنائية، وفي هذا السياق، قام وفد من خبراء الاتحاد الأوروبي بزيارة إلى المدينة لتقييم الوضع ودراسة أسباب الحرائق وطرق الحد منها”.