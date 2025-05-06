حرائق الأصابعة مستمرة وسط غموض الأسباب وجهوزية كاملة لفرق السلامة

شهدت مدينة الأصابعة يوم أمسالإثنين، تسجيل 4 حرائق جديدة في منازل، أحدها لأول مرة وفقًا لسجلات غرفة البلاغات بقسم السلامة الوطنية، وسط استمرار ظاهرة الحرائق المتكررة التي غالبًا ما يتعامل معها المواطنون دون الحاجة لتدخل سيارات الإطفاء.

وأوضحت البلدية في بيانها اليومي، أن الإحصائيات العامة حتى الآن تشير إلى تضرر 256 منزلًا، بالإضافة إلى 6 سيارات منذ بداية موجة الحرائق.

وأكدت أن فرق وأقسام السلامة الوطنية من الأصابعة، مطار الزنتان، ككلة، والشقيقة، تواصل تمركزها في المواقع المحددة، وهي في حالة جاهزية تامة للتعامل مع أي طارئ.

هذا وتعيش مدينة الأصابعة منذ مطلع عام 2025 على وقع سلسلة من الحرائق المتكررة التي طالت منازل وممتلكات المواطنين دون أن تُعرف أسبابها بدقة حتى الآن، وأثارت هذه الحوادث قلقًا واسعًا بين الأهالي، خاصة مع تزايد عدد المنازل المتضررة والذي بلغ حتى يوم الاثنين 5 مايو 2025م، ما مجموعه 256 منزلًا، إلى جانب تضرر 6 سيارات.

وتُعد بعض هذه الحرائق غامضة من حيث نشأتها، حيث تحدث في ظروف غير اعتيادية وغالبًا دون مؤشرات واضحة أو أسباب تقنية معروفة، وهو ما دفع العديد من الجهات إلى المطالبة بفتح تحقيق شامل حول طبيعتها وأسبابها، كما ساهمت طبيعة الأبنية القديمة وقربها من بعضها البعض في تفاقم سرعة انتشار النيران.

ورغم أن بعض الحرائق يتم احتواؤها من قبل المواطنين، إلا أن فرق وأقسام السلامة الوطنية من الأصابعة والمناطق المجاورة كـمطار الزنتان وككلة والشقيقة، تواصل انتشارها في المدينة في حالة جاهزية للتعامل مع أي طارئ.