حرائق الأصابعة.. 85 حالة اختناق وتضرر 168 منزل وتوجيه دعوة للأهالي!

أكد مدير مكتب الإعلام في بلدية الأصابعة، الصديق المقطف، “نشوب حرائق في ثلاثة منازل، أمس الجمعة، وتمت السيطرة عليها من قبل فرق هيئة السلامة الوطنية”.

وأوضح المقطف في تصريحات لشبكة “لام”، أن “الحرائق تنشب بشكل يومي في منازل احترقت سابقا أكثر من مرة، ووفقا للإحصائية الأخيرة فقد “بلغ عدد المنازل المتضررة من الحرائق 168 منزلا”.

وأضاف أنه “سجلت أكثر من 85 حالة اختناق، تمت إحالتها لمستشفى الأصابعة العام ومستشفى جندوبة القروي، فيما أحيلت بعض الحالات لمستشفيات طرابلس”.

ولفت المقطف إلى أنه “أصيب 3 أعضاء من هيئة السلامة الوطنية خلال عملهم في إطفاء الحرائق بكسور وإصابات مختلفة”.

وكشف أنه “سيبدأ صرف بدل ايجار لمدة 6 أشهر للعائلات المتضررة التي خرجت من منازلها جراء الحرائق”، داعيا ًكل عائلة متضررة “لاستيفاء الإجراءات المطلوبة لدى البلدية وهي إفادة من النيابة العامة، وعلم وخبر من المختار لصرف بدل الإيجار”.