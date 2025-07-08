حرائق الغابات تشتعل في الساحل السوري لليوم السادس.. مئات العائلات تهرب ودمار واسع في اللاذقية

انتشرت فرق الأمم المتحدة على الساحل السوري لمواجهة كارثة طبيعية غير مسبوقة، حيث تستمر حرائق الغابات في محافظة اللاذقية الشمالية الغربية لليوم السادس على التوالي، متسببة بأضرار هائلة في الأراضي الزراعية والبنية التحتية الحيوية، وأجبرت مئات العائلات على الفرار من منازلها هربًا من ألسنة اللهب المتزايدة.

وفي تصريح رسمي، أكد آدم عبد المولى، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا، أن الحرائق شديدة الانتشار وتزداد وتيرتها، مشيرًا إلى أن فرق الأمم المتحدة تجري حالياً تقييمات عاجلة لتحديد حجم الكارثة وتحديد الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا للمتضررين، وأضاف أن الوضع يقتضي تدخلاً سريعًا وفعالًا لمنع تفاقم الخسائر الإنسانية والمادية.

ميدانياً، انضمت فرق مكافحة حرائق من تركيا والأردن إلى جهود الدفاع المدني السوري، حيث تقدم الدعم الجوي بالمروحيات في محاولات إخماد ألسنة اللهب التي تهدد محمية الفرنلق الطبيعية، إحدى أكبر الغابات المتصلة في المنطقة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ووصف رائد الصالح، وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري، الوضع بـ”المأساوي للغاية”، مشيرًا إلى أن الحرائق أتت على “مئات الآلاف من الأشجار” التي تغطي نحو 10 آلاف هكتار (38.6 ميل مربع) من الغابات.

وقال الصالح عبر منصته على (إكس) إن هذه الخسائر البيئية تمثل “مصدر هواء نقي لكل السوريين”، معربًا عن حزنه الشديد على هذه الفقدان الكبير للطبيعة.

وتواجه فرق الإطفاء تحديات هائلة في محاولتها إخماد الحرائق، منها الرياح العاتية، درجات الحرارة المرتفعة، بالإضافة إلى خطر الذخائر غير المنفجرة المتبقية من الحرب الأهلية التي دامت أكثر من 13 عامًا.

وأوضح الصالح أن هناك موقعين رئيسيين في محافظة اللاذقية الساحلية لا تزال فرق الإطفاء تحاول السيطرة عليهما منذ يومين، فيما تم السيطرة على عدد من المواقع الأخرى.

من جانبه، أعرب الدفاع المدني السوري عن قلقه البالغ من المخاطر الناتجة عن وجود ذخائر غير منفجرة في مناطق الحرائق، وهو عامل يضاعف صعوبة عمليات الإطفاء ويهدد سلامة الفرق الميدانية.

يُشار إلى أن حرائق الغابات في منطقة شرق البحر المتوسط تُعتبر ظاهرة موسمية معتادة، لكن الخبراء يحذرون من أن تغير المناخ يزيد من حدة هذه الظواهر، ما يجعل الصيف أكثر حرارة وجفافًا ويزيد من احتمالية اندلاع حرائق ضخمة ومدمرة.

وفي ظل هذه الظروف، تبدو الحاجة ماسة لتعاون دولي أوسع ودعم عاجل للجهود الميدانية، لا سيما أن استمرار هذه الحرائق يهدد ليس فقط البيئة والاقتصاد المحلي، بل يعرض حياة السكان للخطر، ويزيد من معاناة بلد يعاني أصلاً من آثار نزاع طويل الأمد.