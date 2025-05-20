حرائق جديدة تضرب الأصابعة.. جهود ميدانية مكثفة للسيطرة على الأوضاع

سجلت غرفة البلاغات بقسم السلامة الوطنية في بلدية الأصابعة، أمس الاثنين 19 مايو 2025م، حالتي حريق في منزلين شهد كل منهما تكراراً للحريق خلال الفترة الماضية، وفق الإحصائيات اليومية الصادرة عن اللجنة.

وأفادت التقارير بوجود حرائق بسيطة أخرى تمكّن المواطنون من السيطرة عليها دون الحاجة لتدخل فرق الإطفاء.

ميدانياً، يواصل قسمَا السلامة الوطنية في الأصابعة وككلة تمركزهما في المواقع المحددة مسبقاً، بهدف متابعة الأوضاع عن كثب وضمان التدخل الفوري في حال وقوع أي طارئ.

وأكدت اللجنة على أهمية الجاهزية واليقظة، داعية المواطنين إلى اتخاذ كافة إجراءات السلامة، سائلةً الله السلامة للجميع.

يذكر انه شهدت بلدية الأصابعة خلال الأشهر الأخيرة تكرار اندلاع حرائق في منازل ومناطق مختلفة، ما تسبب في خسائر مادية متفرقة وأثار قلق السكان المحليين.

وتعود أسباب هذه الحرائق إلى عدة عوامل منها الإهمال في إجراءات السلامة، مشاكل كهربائية، وأحياناً ظروف مناخية ساعدت على انتشار النيران بسرعة.

وفي مواجهة هذه الظاهرة، كثفت فرق السلامة الوطنية تمركزها في مواقع استراتيجية لضمان التدخل السريع والحد من توسع الحرائق.

كما تم إطلاق حملات توعية مستمرة للمواطنين بأهمية اتباع إجراءات الوقاية والسلامة، في محاولة لتقليل المخاطر وحماية الممتلكات والأرواح، وتظل جهود السلطات مستمرة لمواجهة هذا التحدي وتأمين بيئة آمنة للجميع.