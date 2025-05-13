حرائق جديدة في منازل بالأصابعة وفرق السلامة تواصل الاستنفار الميداني

سجلت غرفة البلاغات بقسم السلامة الوطنية ببلدية الأصابعة يوم الاثنين 12 مايو 2025م، تعرّض أربعة منازل لحرائق، في واقعة تُعد الأولى من نوعها لتلك المساكن.

كما وردت بلاغات عن حرائق أخرى محدودة في عدد من المنازل، نجح المواطنون في السيطرة عليها دون الحاجة لتدخل فرق الإطفاء.

وفي إطار متابعة الأوضاع، تواصل فرق وأقسام السلامة الوطنية تمركزها في مواقعها المحددة بكل من الأصابعة، مطار الزنتان، وككلة، لضمان الجاهزية والاستجابة السريعة لأي طارئ محتمل.

ودعت بلدية الأصابعة جميع المواطنين إلى الالتزام التام بتعليمات السلامة، وتجنب إشعال النيران في القمامة أو أي مواد قابلة للاشتعال، إلا في المواقع المخصصة لذلك داخل المكب المعتمد.