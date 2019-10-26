حرائق ضخمة تلتهم غابات كاليفورنيا وتُدمر 21 منزلاً

أوعزت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بإجلاء ألفي شخص شمالي الولاية جراء حريق غابات أسفر عن تدمير 21 منزلاً.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس فإنه من المتوقع أن يتم إجلاء مزيد من الأشخاص بسبب اتساع نطاق الحرائق.

كما أشارت إلى أن مسؤولي الإطفاء طلبوا من سكان ستة مناطق في مقاطعة ليك كاونتي بشمال الولاية أن يستعدوا حال صدور أوامر إجلاء، موضحة أن آلاف الأشخاص يعيشون بتلك المناطق.

هذا ولا يزال رجال الإطفاء يكافحون حريقاً ضخماً في مقاطعة سونوما كاونتي، بينما يجدون صعوبة في احتوائه بسبب الرياح الشديدة التي تؤجج النيران وتوسع نطاقها.

وكانت السلطات قد أصدرت الجمعة أوامر بإجلاء نحو 50 ألف شخص شمالي لوس أنجلوس، المدينة الأكبر بولاية كاليفورنيا الأمريكية،

وأصدر قائد شرطة مقاطعة سونوما الخميس أمراً إلزامياً بالإجلاء لسكان بلدة جيسرفيل.

الحرائق التهمت الخميس، نحو عشرة آلاف فدان، حسبما أفادت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في ولاية كاليفورنيا، وكافح رجال الإطفاء، في الوقت نفسه، حريقاً آخر جنوبي كاليفورنيا، يعتبر ثاني أكبر حريق نشب في الولاية.