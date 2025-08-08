اليابان.. فيضانات وانهيارات تهدد 360 ألف شخص وتشل حركة النقل (فيديو)

شهدت جزيرة كيوشو، جنوب اليابان، أمطارًا غزيرة تسببت في فيضانات عارمة وانهيارات أرضية، مما أجبر السلطات على إصدار تحذيرات إجلاء عاجلة لأكثر من 360 ألف شخص، في ظل ظروف مناخية خطيرة أثرت بشكل كبير على حركة النقل وشلت البنى التحتية في المنطقة.

وقالت وكالة إدارة الحرائق والكوارث إن انهيارًا طينيًا ضرب منزلًا في مدينة أيرا بمحافظة كاجوشيما، ما أدى إلى دفن شخصين تم إنقاذهما على قيد الحياة ونقلهما إلى المستشفى.

كما تم إصدار تحذيرات بالإجلاء في محافظتي كاجوشيما وميازاكي، حيث ظهرت في لقطات بثّتها وسائل الإعلام المحلية مياه موحلة تتدفق في الأنهار، ووصل منسوب مياه الفيضانات إلى مستوى الركبة في بعض المناطق مثل مدينة كيريشيما.

شلل في النقل وتأهب حكومي

أدت الظروف الجوية العنيفة إلى توقف وسائل النقل المحلية، بما في ذلك القطارات والحافلات، إلى جانب إلغاء عشرات الرحلات الجوية من وإلى مطار كاجوشيما.

وفي استجابة سريعة، شكّل رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا فرقة عمل حكومية طارئة للتعامل مع الأزمة، مؤكدًا أن “الحكومة ستفعل كل ما في وسعها لحماية الأرواح وضمان السلامة العامة”.

تحذيرات مستمرة من الأرصاد

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية استمرار هطول الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية حتى اليوم الجمعة، بفعل تأثير منخفض جوي نشط يضرب جزيرة كيوشو.

يُشار إلى أن الفيضانات والانهيارات الطينية في اليابان أصبحت أكثر تكرارًا وحدة في السنوات الأخيرة، بسبب التغيرات المناخية وزيادة تواتر العواصف الشديدة.

