حرائق قاتلة وفيضانات مدمّرة حول العالم

في يوم حافل بالأحداث، شهدت عدة دول كوارث إنسانية وصحية وأمنية؛ من حريق مروع أودى بحياة عشرات السكان في هونغ كونغ، إلى فيضانات جارفة ضربت إندونيسيا، مرورًا بإجراءات سعودية جديدة لتنظيم المظهر والسلوك في بيئات العمل، وعمليات أمنية كبرى في مصر لمكافحة المخدرات، وصولًا إلى تحذيرات صحية عاجلة لمنع انتشار فيروس ماربورج، واكتشاف غاز سام في فندق بإسطنبول عقب وفاة عائلة ألمانية، وانتهاءً بصدمة وفاة مدوّن لياقة روسي خلال تحدٍ خطير. أحداث متلاحقة ترسم لوحة عالم مضطرب بين الكوارث الطبيعية والتحقيقات والقرارات المفصلية.

13 قتيلاً على الأقل في حريق ضخم بمجمع سكني شمالي هونغ كونغ

لقي 13 شخصًا على الأقل مصرعهم، الأربعاء، إثر حريق ضخم اجتاح مباني سكنية في مجمع “وانغ فوك كورت” بمنطقة تاي بو شمالي هونغ كونغ، فيما لا يزال عدد من السكان محاصرين داخل المباني، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وذكرت التقارير أن الحريق اندلع في سقالات من الخيزران كانت مستخدمة في أعمال الصيانة، قبل أن يمتد إلى أجزاء من خمسة مبانٍ على الأقل داخل المجمع، وسط أعمدة كثيفة من اللهب والدخان شوهدت تتصاعد من الموقع.

وأوضحت الشرطة أنها تلقت بلاغات عن سكان عالقين داخل الأبراج السكنية، في حين أشار جهاز الإطفاء إلى وفاة 9 أشخاص في موقع الحادث، و4 آخرين في المستشفى. كما أصيب 15 شخصًا، حالتان منهم في وضع حرج.

وفقدت فرق الإطفاء الاتصال بأحد عناصرها البالغ 37 عامًا لنحو نصف ساعة، قبل العثور عليه مصابًا بحروق في وجهه، وأعلن لاحقًا عن وفاته في المستشفى.

مع حلول الليل بالتوقيت المحلي، صنفت السلطات الحريق بالدرجة الخامسة، وهي أعلى مستوى للإنذار في نظام الطوارئ بهونغ كونغ، فيما تواصلت فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على النيران وإنقاذ من تبقى محاصرين داخل الأبراج السكنية.

إندونيسيا.. مقتل 10 أشخاص وفقدان آخرين جراء فيضانات وانهيارات أرضية في سومطرة

لقي 10 أشخاص على الأقل حتفهم في فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة في جزيرة سومطرة الإندونيسية، فيما لا يزال 6 آخرون في عداد المفقودين، وفق ما أعلنت الشرطة الوطنية الإندونيسية اليوم الأربعاء.

وقالت الشرطة إن فرق الإنقاذ تكافح للوصول إلى المناطق المتضررة في ست مناطق بمقاطعة شمال سومطرة، بعد أن تسببت أمطار الرياح الموسمية خلال الأسبوع الماضي في فيضان الأنهار وجرف القرى الجبلية بالطين والصخور والأشجار، مخلفة دماراً واسعاً.

وأضاف البيان أن فرق الإنقاذ انتشلت 5 جثث و3 مصابين في مدينة سيبولجا الأكثر تضرراً، فيما كان البحث جارياً عن 4 قرويين فقدوا في المنطقة.

وفي المناطق المجاورة، أدت الانهيارات الأرضية إلى تدمير عدة منازل ومقتل عائلة مكونة من 4 أفراد، بينما غمرت الفيضانات نحو ألفي منزل ومبنى في منطقة تبانولي الوسطى.

كما أدت الفيضانات والانهيارات الأرضية إلى اقتلاع أشجار في منطقة تبانولي الجنوبية، ما أسفر عن مقتل قروي وإصابة آخر، بالإضافة إلى تدمير جسر في منطقة منديلينج ناتال وغمر 470 منزلاً.

وأُغلق طريق رئيسي بسبب الطين والحطام في جزيرة نياس، مما أعاق حركة السكان وفرق الإنقاذ.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تدفق المياه من على أسطح المنازل بينما فر السكان بحثاً عن الأمان، وتحولت بعض الشوارع إلى سيول عارمة تحمل جذوع الأشجار والحطام، في مشاهد وصفت بأنها مؤلمة ودموية.

السعودية تفرض ضوابط جديدة للمظهر والسلوك في بيئات العمل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن إطلاق لائحة جديدة تنظم المظهر والسلوك في بيئات العمل للموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص، وكذلك منظمات القطاع غير الربحي.

ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة لتعزيز الهوية الوطنية وضمان بيئة عمل مهنية تتوافق مع القيم الدينية والثقافية والاجتماعية السائدة.

وتشمل اللائحة الجديدة عدة ضوابط رئيسية، أبرزها: التزام الرجال بارتداء الزي الوطني الرسمي (الثوب والغترة أو الشماغ) أثناء أداء العمل أو المشاركة في المحافل والظهور الإعلامي، بينما يُلزم غير السعوديين بارتداء البدلة الرسمية.

كما يجب على النساء الالتزام بارتداء لباس محتشم ساتر للبدن، غير ضيق ولا شفاف.

وأكدت الوزارة على ضرورة تجنب أي سلوك أو مظهر قد يسيء للأديان، يثير النعرات القبلية، أو يعكس مواقف سياسية أو معتقدات فكرية قد تسيء إلى المملكة ومكانتها.

كما شددت على المحافظة على المظهر المهني اللائق، النظافة الشخصية، واحترام خصوصية الآخرين، مع التحلي بالنزاهة والشفافية والمسؤولية والحيادية واللباقة أثناء العمل.

ويهدف تطبيق هذه القواعد إلى وضع معايير واضحة لتنظيم اللباس والسلوك داخل بيئة العمل، بما يواكب التطورات الثقافية والاجتماعية في سوق العمل السعودي، ويعكس الهوية الوطنية في ظل التنوع الثقافي.

وقد تم طرح اللائحة للاستطلاع على منصة “استطلاع” لجمع آراء العموم قبل اعتمادها رسميًا.

وأشارت اللائحة إلى أن أي مخالفة لأحكامها ستخضع للمساءلة التأديبية وفق الأنظمة الوظيفية في القطاع العام والخاص ومنظمات القطاع غير الربحي، مع اتخاذ الإجراءات والعقوبات المناسبة بحق المخالفين.

مصر.. إحباط أكبر عملية بيع مخدرات بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط واحدة من أكبر عمليات تجارة المخدرات في محافظة الإسكندرية شمال البلاد، حيث تم ضبط نحو 998.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش في عملية أمنية نوعية.

وأفادت تقارير أن مباحث قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية ضبطت المخدرات داخل مخزن في منطقة الرمل أول، قبل أن يتم توزيعها على تجار التجزئة في المحافظة والدلتا.

وبدأت القضية بعد ورود معلومات سرية عن استخدام شقة كمخزن رئيسي لكميات ضخمة من الحشيش المغربي الفاخر، واستمرت التحريات أسبوعين كاملين قبل استصدار إذن من النيابة العامة لتفتيش الشقة.

وخلال المداهمة، عثرت قوات الأمن على 1990 لفافة حشيش مخبأة داخل صناديق، وتم تحرير المحاضر اللازمة، ونقلت الكمية المضبوطة تحت حراسة مشددة إلى مخازن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فيما تولت النيابة التحقيق في الواقعة.

وتعد الإسكندرية ثاني أكبر ميناء بحري في مصر، وواحدة من أهم نقاط دخول المخدرات القادمة من المغرب والشرق الأوسط، خاصة الحشيش المغربي عالي الجودة.

وفي السنوات الخمس الأخيرة، صعدت وزارة الداخلية المصرية من عملياتها في المحافظة، وتمكنت من ضبط أكثر من 42 طن حشيش وملايين الأقراص المخدرة.

مصر.. تعليمات عاجلة بعزل القادمين من إثيوبيا لمنع انتشار فيروس ماربورج

أصدرت وزارة الصحة والسكان المصرية تعليمات عاجلة لجميع وحدات الحجر الصحي بمنافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية لتشديد الرقابة على القادمين من إثيوبيا، بعد المخاوف من انتشار فيروس ماربورج، أحد أخطر الفيروسات النزفية.

وبحسب التعليمات، يُلزم فرق الحجر الصحي بمناظرة جميع المسافرين القادمين من إثيوبيا، وفصل أي حالة يُشتبه بإصابتها فورًا، ونقلها مباشرة إلى مستشفى الحميات أو المرفق الصحي المخصص للطوارئ، مع إخطار الغرفة الوقائية والإدارة العامة للحجر الصحي ومديرية الصحة المعنية.

وشملت الإجراءات أيضًا:

تطهير فوري لعيادات الحجر الصحي وغرف العزل وصالات الركاب ووسائل النقل التي تقل حالات مشتبه بها.

التعامل مع مخلفات الرحلات القادمة من إثيوبيا كنفايات خطرة والتخلص منها وفق بروتوكولات السلامة تحت إشراف الحجر الصحي.

تحرير كروت المراقبة الصحية لجميع القادمين، بما في ذلك الأطفال، وتسجيل بياناتهم على برنامج القادمين من الخارج.

متابعة الحالة الصحية للقادمين لمدة 21 يومًا، وهي فترة حضانة الفيروس القصوى، عبر مكاتب الصحة المختصة.

كما وجّهت الوزارة شركات الطيران والتوكيلات الملاحية بإبلاغ الركاب القادمين من إثيوبيا بضرورة التوجه إلى الحجر الصحي قبل دخول البلاد، وطلبت من سلطات الجوازات تفعيل هذا الإجراء كشرط إلزامي للدخول.

وأكدت وزارة الصحة أن تنفيذ هذه الإجراءات سيكون تحت إشراف مدير الحجر الصحي بالمديرية والمدير الوقائي لضمان الجاهزية القصوى ومنع أي تسرب محتمل للفيروس إلى داخل الأراضي المصرية، في إطار الالتزام بمعايير اللوائح الصحية الدولية.

اكتشاف غاز الفوسفين في غرفة فندق بإسطنبول بعد وفاة عائلة ألمانية

أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، الثلاثاء، بأن غاز الفوسفين السام تم اكتشافه في غرفة فندق كانت تقيم فيها عائلة ألمانية توفيت مؤخراً في إسطنبول، فيما لا يزال السبب النهائي للوفاة مجهولًا.

وأوضحت الوكالة أن الغاز تم العثور عليه في مسحات أخذت من الغرفة، وكذلك في مناشف الفندق، وفق تقرير أولي للطب الشرعي. ويُستخدم فوسفيد الألومنيوم على نطاق واسع لمكافحة الآفات، وعند تفاعله مع الماء أو حتى رطوبة الهواء، ينتج غاز الفوسفين السام الذي يؤثر على خلايا الجسم، ويمنع نقل الأكسجين في الدم عند التعرض لتركيزات عالية.

ويشير الخبراء إلى أن الفوسفين يمكن أن يسبب أعراضاً تشمل السعال الجاف، القيء، واضطراب وظائف الكبد والكلى، وقد يكون قاتلاً عند استنشاقه.

وتوفي أربعة أفراد من العائلة، القادمة من مدينة هامبورغ، أثناء عطلتهم في منتصف نوفمبر الجاري. وأشارت التحقيقات الأولية إلى احتمال أن يكون مكافح الآفات المستخدم في غرفة أسفل غرفة العائلة سببًا للوفاة، دون تأكيد رسمي بعد.

وأكد التقرير استبعاد اشتباه أولي بحدوث تسمم غذائي، إذ أظهرت الاختبارات في أماكن تناول الطعام للعائلة عدم وجود أي أمر غير طبيعي.

وفاة مدوّن اللياقة الروسي دميتري نويانزين بعد تحدٍ خطير لتناول الوجبات السريعة

توفي المدرب والمدون الروسي الشهير دميتري نويانزين بنوبة قلبية بعد أن خاض تحديًا تناول فيه كميات كبيرة من الوجبات السريعة لتوعية متابعيه بمخاطرها الصحية.

واشتهر نويانزين بمقاطع الفيديو التي نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع الناس على فقدان الوزن وممارسة الرياضة، لكنه ظهر قبل أيام من وفاته في فيديو أعلن فيه أن وزنه ارتفع إلى 103 كلغ.

وكان نويانزين يخطط لزيادة وزنه بنحو 25 كلغ من خلال تحدٍ لتناول الأطعمة الجاهزة، بهدف توضيح أضرار هذه الأطعمة وتأثيرها على الوزن، ونشر سلسلة فيديوهات حول الموضوع خلال فترة رأس السنة، لكنه توفي فجأة إثر توقف قلبه أثناء النوم.

تشير بعض التقارير إلى أن الزيادة المفاجئة في الوزن قد تكون السبب في تدهور حالته الصحية، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد السبب الدقيق.

خلال حياته، ألهم نويانزين آلاف المتابعين عبر فيديوهات تحفيزية تشجع على ممارسة الرياضة وبناء العضلات والحفاظ على جسم صحي، ومن أشهر مقاطع الفيديو التي نشرها كان يوضح فيها كيف خفض وزنه من 105 إلى 92 كلغ.