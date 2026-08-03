حرائق كارثية تجتاح أمريكا.. إجلاء 60 ألف شخص ومئات المنازل «تتحول إلى رماد»

تشهد ولاية واشنطن الأمريكية واحدة من أخطر موجات حرائق الغابات في السنوات الأخيرة، بعدما أصدرت السلطات أوامر بإجلاء نحو 60 ألف شخص مع استمرار تمدد النيران واقترابها من مدينة سبوكان، في وقت أعلنت فيه الولاية حالة الطوارئ وطلبت دعمًا اتحاديًا لمواجهة الكارثة.

وأكد مسؤولون محليون أن الحرائق تسببت في تدمير نحو 600 مبنى، بينها منازل سكنية وشركات ومنشآت تجارية، مع استمرار فرق الإطفاء في محاولة احتواء ألسنة اللهب التي تتوسع بفعل الظروف الجوية والرياح.

وقال رئيس إدارة الإطفاء في مدينة سبوكان، توم ويليامز، لوكالة «رويترز»، إن ما يُعرف باسم “حريق منطقة سبوكان” يتكون من ثلاثة حرائق منفصلة، موضحًا أن النيران لا تزال تشكل تهديدًا مباشرًا للمناطق التي شملتها أوامر الإخلاء.

وأوضح فريق اتحادي مختص بإدارة الحرائق أن النيران التهمت حتى الآن نحو 5390 فدانًا في محيط مدينة سبوكان، فيما تواصل فرق الطوارئ تنفيذ عمليات الإخماد ومنع امتداد الحرائق إلى أحياء ومناطق سكنية جديدة.

ورغم حجم الدمار، أكد المسؤولون خلال مؤتمر صحفي عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات حتى الآن، في وقت وصف فيه المسؤولون المحليون ما يحدث بأنه من أكبر الكوارث الطبيعية التي شهدتها المنطقة.

وقالت رئيسة بلدية سبوكان، ليزا براون: “هذه أسوأ كارثة طبيعية واجهتها منطقتنا”.

وامتدت تداعيات الحرائق إلى قطاع الخدمات، حيث أعلنت الرئيسة التنفيذية لشركة “أفيستا يوتيليتيز”، هيذر روزنتريدر، انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 10 آلاف شخص، نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وشبكات الكهرباء.

وفي تطور يعكس اتساع رقعة الأزمة، أعلن مسؤولو ولاية واشنطن أن أكثر من 250 ألف فدان تحترق حاليًا في أنحاء الولاية، مع استمرار اندلاع بؤر جديدة للحرائق في عدد من المناطق.

من جانبه، أعلن حاكم ولاية واشنطن بوب فيرجسون أنه تواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طالبًا تقديم دعم عاجل من الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، للمساعدة في احتواء الحرائق وتقديم الدعم للمتضررين.

كما أعلن الحاكم حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولاية، بما يتيح تعبئة الموارد الحكومية والاتحادية وتسريع الاستجابة لعمليات الإجلاء والإغاثة ومكافحة الحرائق.

وتأتي هذه الحرائق في وقت تشهد فيه عدة ولايات أمريكية موسمًا استثنائيًا لحرائق الغابات، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، والجفاف، والرياح القوية، وهي عوامل تزيد من سرعة انتشار النيران وصعوبة السيطرة عليها.

وتعد حرائق الغابات من أكثر الكوارث الطبيعية تكلفة في الولايات المتحدة، إذ تؤدي سنويًا إلى تدمير آلاف المنازل والمنشآت، وإجلاء عشرات الآلاف من السكان، فضلًا عن خسائر اقتصادية وبيئية كبيرة.