حرائق لوس أنجلوس.. ارتفاع عدد القتلى وتوقعات برياح عاتية تهدد جهود الإخماد

حذّر مسؤولون في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية، من الاستعداد لرياح عاتية، تزيد من صعوبة السيطرة على حرائق الغابات التي التهمت أحياء كاملة.

وقالت الخبيرة لدى “الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية” روز شونفيلد، إن رياحا تصل سرعتها إلى 110 كيلومترات في الساعة ستعني تصنيف الوضع على أنه “خطير للغاية” اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء.

فيما واصل عناصر الإطفاء مكافحة موجة الحرائق الهائلة التي أودت بحياة 24 شخصا على الأقل في لوس أنجلوس، وقالت مصادر إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يعتزم زيارة المدينة المنكوبة لتقييم الأضرار.

وتجتاح الحرائق ثاني كبرى مدن الولايات المتحدة لليوم السابع على التوالي حيث تحولت تجمعات سكنية بأكملها إلى ركام محترق، مما أدى لتشريد آلاف السكان.

وأعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، جو بايدن، أمس الاثنين أن إعادة الإعمار في لوس أنجلوس بعد الأضرار الجسيمة التي خلفتها الحرائق ستتطلّب عشرات مليارات الدولارات.

ونجحت جهود الإطفاء الضخمة في الحد من انتشار حريق باليسيديس الذي يقترب من حي برينتوود الراقي ووادي سان فرناندو المكتظ بالسكان.

وتنفذ فرق تستعين بالكلاب عمليات بحث مع توقعات بأن ترتفع حصيلة القتلى، بينما أوقفت السلطات مزيدا من اللصوص الذين تنكر بعضهم بزي عناصر الإطفاء.

كما مددت السلطات حظر التجول الليلي في المناطق التي أجلي منها السكان وطلبت إمدادات إضافية من قوات الحرس الوطني.

وتشير آخر التقديرات إلى أن الخسائر والكلفة الاقتصادية للحرائق المندلعة في أجزاء واسعة من لوس أنجلوس ومحيطها تتراوح بين 250 مليار دولار و 275 مليارا، وفق شركة “أكو ويذر” المختصة في خدمات التنبؤ بالطقس حول العالم.

وكانت “أكو ويذر” أعلنت الأسبوع الماضي تقديراتها حول خسائر الحرائق، مشيرة إلى أنها تتراوح بين 52 مليارات دولار.