حرائق متفرقة في بني وليد وتازربو.. خسائر زراعية واسعة

أعلن جهاز الشرطة الزراعية عن السيطرة على حريقٍ كبير اندلع داخل وادي البلاد بمدينة بني وليد، وذلك بالتنسيق مع هيئة السلامة الوطنية الليبية وجهاز الحرس البلدي الليبي، بعد تلقي بلاغات باندلاع النيران في المنطقة.

وأوضحت الجهات المشاركة أن فرق التدخل تحركت فوراً إلى موقع الحريق، حيث جرت محاصرة النيران وإخمادها رغم اتساع رقعتها وصعوبة التضاريس ونقص الإمكانيات الميدانية، ما حال دون امتدادها إلى مساحات أوسع داخل الوادي.

وبحسب البيانات الواردة من فرع الشرطة الزراعية في بني وليد، فقد تسبب الحريق في احتراق مساحة شاسعة من وادي البلاد، إضافة إلى تضرر ما لا يقل عن خمسين شجرة زيتون معمّرة تتراوح أعمارها بين خمسين ومئة عام، في خسارة وُصفت بأنها تمس جزءاً من الإرث الزراعي والبيئي للمنطقة.

وأشارت الشرطة الزراعية إلى أن تكرار الحرائق في الأودية المحلية يعود إلى غياب المعالجات الجذرية وعدم اتخاذ إجراءات وقائية رادعة، ما يفاقم من حجم المخاطر التي تهدد الغطاء النباتي والثروة الزراعية.

ودعت الجهات المعنية إلى تعزيز الإمكانيات الميدانية وفتح خطوط نار داخل الأودية وتوفير المعدات اللازمة، بهدف الحد من تكرار هذه الحرائق وحماية الأشجار المعمرة والمزارع من التدهور.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية باندلاع حرائق أخرى في مناطق من بلدية تازربو، التهمت مساحات واسعة من مزارع النخيل، وسط مناشدات بتدخل عاجل من الجهات المختصة، خاصة مع اشتداد الرياح التي ساهمت في توسع رقعة النيران.