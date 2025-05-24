حرائق متكررة في الأصابعة والسلطات تتابع ميدانياً لضمان السلامة

أفادت بلدية الأصابعة في نشرتها اليومية الصادرة أمس الجمعة 23 مايو 2025، أن غرفة البلاغات بقسم السلامة الوطنية سجلت حالة حريق واحدة في منزل شهد تكراراً لوقائع مماثلة في فترات سابقة.

كما أشارت الإحصائيات إلى حدوث بعض الحرائق البسيطة الأخرى، تمكن المواطنون من التعامل معها والسيطرة عليها دون الحاجة لتدخل فرق الإطفاء.

وفي السياق ذاته، يواصل قسم السلامة الوطنية بالأصابعة تمركزه في المواقع المحددة له مسبقاً، لمتابعة الأوضاع الميدانية وضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ قد يحدث، ضمن جهود البلدية في الحفاظ على سلامة السكان والممتلكات.

واختتم الناطق الإعلامي للجنة الأزمة البيان بالدعاء بالسلامة للجميع، مجدداً التأكيد على جاهزية فرق الطوارئ وتعزيز التواصل مع المواطنين عبر قنوات البلاغات الرسمية.