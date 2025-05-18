حرائق متكررة في الأصابعة.. وفرق السلامة الوطنية تتدخل فورياً للحفاظ على الأمن والسلامة

سجلت بلدية الأصابعة، عبر غرفة البلاغات بقسم السلامة الوطنية، حالتين من حرائق المنازل خلال اليوم، حيث تعرض منزل للحريق للمرة الأولى، في حين تكرر الحريق في منزل آخر للمرة الثانية، كما وردت بلاغات عن حرائق أخرى في عدة منازل تمكن السكان من السيطرة عليها دون الحاجة لتدخل فرق الإطفاء.

وأكدت فرق السلامة الوطنية في مناطق الأصابعة، مطار الزنتان، وككلة استمرار تمركزها في المواقع المحددة لضمان متابعة الأوضاع الميدانية والاستجابة السريعة لأي طارئ.

وشددت البلدية على حرصها الدائم على سلامة المواطنين، داعية الجميع إلى اتخاذ الحيطة والحذر واتباع إجراءات السلامة لمنع وقوع المزيد من الحرائق.