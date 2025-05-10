حرائق متكررة وتحذيرات مشددة.. الأصابعة على خط النار!

سجلت غرفة البلاغات بقسم السلامة الوطنية في بلدية الأصابعة، أمس الجمعة، وقوع حادثي حريق، حيث اندلع الحريق الأول في منزل سبق أن تكررت فيه حوادث مماثلة، فيما وقع الحريق الثاني في شاحنة تعود لأحد المواطنين.

ووفق بيان البلدية، تم تسجيل عدد من الحرائق البسيطة في منازل متفرقة، تمكن المواطنون من السيطرة عليها وإخمادها دون الحاجة لتدخل فرق الإطفاء.

وتواصل فرق وأقسام السلامة الوطنية تمركزها في مواقعها المحددة بمناطق: الأصابعة، مطار الزنتان، ككلة، والشقيقة، وذلك ضمن الجهود المستمرة لمتابعة الوضع الميداني وضمان الاستجابة السريعة لأي طارئ.

وجددت لجنة الأزمة بالبلدية دعوتها لجميع المواطنين إلى الالتزام بتعليمات وإرشادات السلامة، مؤكدة على حظر إشعال النيران في القمامة أو المخلفات أو أي مواد قابلة للاشتعال خارج الأماكن المخصصة داخل مواقع المكب المعتمدة.

هذا وتشهد بلدية الأصابعة تكرارًا لحوادث الحريق في بعض المناطق السكنية، مما يدفع الجهات المختصة إلى تعزيز جهودها الميدانية والتوعوية.

وتأتي هذه الحوادث في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة مخاطر اشتعال النيران بفعل الإهمال أو الاستخدام غير الآمن لمصادر اللهب، ما يستوجب تعاونًا مجتمعيًا أكبر للحد من هذه الظواهر والحفاظ على الأرواح والممتلكات.