حرائق محدودة في الأصابعة.. والمواطنون يتدخلون قبل وصول الإطفاء

سُجِّلت يوم أمس الاثنين، في بلدية الأصابعة حالة حريق داخل أحد المنازل، وتمكّنت فرق السلامة الوطنية بمطار الزنتان من السيطرة عليه بنجاح، دون تسجيل أي خسائر بشرية، وذلك وفقًا لما أفادت به غرفة البلاغات بقسم السلامة الوطنية بالأصابعة.

وأفاد مكتب الإسعاف والطوارئ بالأصابعة، بعدم تسجيل أي حالات اختناق أو إصابات مرتبطة بالحادثة، في حين تم رصد عدة حرائق طفيفة في منازل أخرى، تعامل معها المواطنون بأنفسهم دون الحاجة إلى تدخل سيارات الإطفاء.

وأكدت مصادر السلامة الوطنية استمرار تمركز الفرق الميدانية في مواقعها بكل من الأصابعة، ومطار الزنتان، وككلة، والشقيقة، مع جاهزية كاملة للتعامل مع أي طارئ، كما يواصل مكتب الإسعاف وفريق الهلال الأحمر استعداداتهم لتقديم خدمات الإسعاف والرعاية الطبية متى تطلب الأمر.

ودعت الجهات المختصة المواطنين إلى الالتزام بإرشادات السلامة العامة، محذّرة من إشعال النيران في القمامة أو المخلفات خارج الأماكن المخصصة لذلك، ومطالبة المتضررين بسرعة التوجه إلى الجهات المعنية لاستكمال محاضر إثبات الواقعة، حفاظًا على حقوقهم وضمانًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.