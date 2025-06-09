حرائق محدودة في الأصابعة وفرق الطوارئ على أهبة الاستعداد

سجلت غرفة البلاغات التابعة لقسم السلامة الوطنية ببلدية الأصابعة حالة حريق واحدة اليوم في منزل أحد المواطنين، حيث تعرض المنزل للحريق أكثر من مرة.

كما تم التعامل مع عدة حرائق بسيطة أخرى تمكن المواطنون من السيطرة عليها ذاتيًا دون الحاجة إلى تدخل فرق الإطفاء.

ويستمر فريق قسم السلامة الوطنية في التمركز بنقطتين رئيسيتين لضمان سرعة الاستجابة والتدخل عند الحاجة: النقطة الأولى: مقر قسم السلامة الوطنية– الأصابعة، النقطة الثانية: نقطة جندوبة.

ويأتي هذا التمركز في إطار جهود متابعة الأوضاع الميدانية والحفاظ على الجاهزية لأي طارئ.

هذا وتُعد بلدية الأصابعة من المناطق التي تولي اهتمامًا كبيرًا لأمن وسلامة المواطنين، حيث تمتلك قسمًا مختصًا بالسلامة الوطنية يراقب الحالات الطارئة ويستجيب بسرعة لأي حوادث قد تؤثر على السكان والممتلكات.

وفي إطار تعزيز خطط الطوارئ والوقاية من الحوادث، تنشط فرق السلامة الوطنية بشكل مستمر في الميدان، معتمدة على نقاط تمركز استراتيجية تُمكنها من التدخل الفوري، هذا الأسلوب يهدف إلى تقليل الأضرار الناتجة عن الحوادث مثل الحرائق وغيرها، والحفاظ على سلامة الجميع.

وتُظهر الإحصائيات اليومية أهمية دور المواطن في التعامل الأولي مع بعض الحوادث البسيطة، ما يُسهم في تقليل الضغط على فرق الإطفاء والإنقاذ.

وتُجدد بلدية الأصابعة حرصها على رفع مستوى الوعي والسلامة العامة، داعية الجميع إلى التعاون والتبليغ عن أي طارئ لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.