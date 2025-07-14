حرائق مدمرة وزلازل قوية وأحداث مأساوية تهزّ العالم!

9 قتلى و30 مصاباً في حريق مأساوي بدار مسنين بولاية ماساتشوستس، بينما ضربت موجة من الأحداث العنيفة والدراماتيكية مناطق عدة حول العالم: إطلاق نار مروع في كنيسة بكنتاكي، تحطم طائرة صغيرة أغلق مطار بلندن، وزلازل وهجمات صاعقة حصدت أرواحاً في روسيا وإندونيسيا، وفي السياسة، الرئيس الأكبر سناً في الكاميرون يعلن الترشح مجدداً، ومصر تشهد تراجعاً في معدل الولادات مع اقتراب سكانها من 108 ملايين، أحداث مثيرة تهز لبنان والمغرب، وسط رحيل المخرج الروسي الشهير ألكسندر ميتا.. عالم يغلي بأحداث لا تفوّت!

9 قتلى و30 مصاباً في حريق مأساوي بدار مسنين في ماساتشوستس

قُتل 9 أشخاص وأصيب أكثر من 30 آخرين، في حريق مروّع اندلع مساء الأحد داخل دار “غابريل هاوس” لرعاية المسنين في مدينة فول ريفر بولاية ماساتشوستس الأميركية، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، الإثنين.

وقالت إدارة مكافحة الحرائق في الولاية إن فرق الإطفاء واجهت ألسنة لهب كثيفة ودخاناً متصاعداً فور وصولها إلى موقع الحريق، فيما كان عشرات النزلاء عالقين داخل المبنى، ويقطن في الدار نحو 70 شخصاً، بحسب تقارير صحفية.

وأوضح مدير إدارة الإطفاء في فول ريفر، جيفري بايكون، أن بعض النزلاء كانوا يصرخون طلباً للنجدة عبر النوافذ، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ عملت بسرعة على إجلاء العالقين رغم الظروف الصعبة، وتمكنت الفرق من السيطرة على الحريق صباح الإثنين، وإنقاذ عدد من النزلاء.

ووصف بايكون الحادث بـ”المأساة التي لا يمكن فهمها”، مؤكداً أن التحقيقات جارية لتحديد سبب الحريق، وأضاف أن المصابين نُقلوا إلى مستشفيات محلية وإقليمية، وتنوعت حالاتهم بين الخطيرة والمتوسطة.

كما أصيب خمسة من رجال الإطفاء خلال جهود الإنقاذ، لكن حالتهم لا تُشكل خطراً على حياتهم، وفقاً لما ذكره البيان الرسمي الصادر عن السلطات.

ويُعد هذا الحادث من بين أكثر الحرائق دموية في الولاية خلال السنوات الأخيرة، وأثار موجة من الحزن والتضامن مع أسر الضحايا وسكان المدينة.

إطلاق نار دموي داخل كنيسة في كنتاكي: مقتل امرأتين والمهاجم برصاص الشرطة

لقيت امرأتان مصرعهما داخل كنيسة في ولاية كنتاكي الأمريكية، في حادث إطلاق نار عنيف بدأ عندما أُصيب شرطي تابع للولاية خلال توقيف مروري، وانتهى بمقتل المشتبه فيه برصاص الشرطة.

ووفقًا لقائد شرطة مدينة ليكسينغتون، لورنس ويذرز، فإن المشتبه فيه سرق سيارة بعد أن تم توقيفه قرب مطار ليكسينغتون، ثم فرّ إلى كنيسة “ريتشموند رود المعمدانية”، حيث فتح النار داخل المبنى، ما أسفر عن مقتل امرأتين، إحداهما تبلغ من العمر 72 عامًا، والأخرى 32 عامًا.

كما أُصيب شخصان آخران داخل الكنيسة، ونقلا إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، في حين قتل المهاجم برصاص الشرطة في مكان الحادث. ولم يُكشف عن هويته في انتظار إخطار ذويه.

أشار ويذرز إلى أن الشرطي كان قد أوقف السيارة بعد تنبيه من قارئ لوحة ترخيص، وتعرض لإطلاق نار حوالي الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، وهو الآن في حالة مستقرة.

وتواصل السلطات تحقيقاتها في الحادث، وسط مؤشرات أولية على احتمال وجود صلة بين المشتبه فيه وبعض الأشخاص داخل الكنيسة.

إغلاق مطار لندن ساوثيند وإلغاء كل الرحلات بعد تحطم طائرة

أعلن مطار لندن ساوثيند في مقاطعة إسيكس، جنوب شرق إنجلترا، عن إيقاف أنشطته حتى إشعار آخر، وذلك عقب تحطم طائرة صغيرة في المطار الواقع على الساحل الجنوبي الشرقي.

وقالت الشرطة المحلية في إسيكس إنها لا تزال تتعامل مع “حادث خطير” في موقع المطار، حيث تلقت بلاغًا قبيل الساعة الرابعة مساءً عن وقوع تصادم لطائرة صغيرة طولها 12 مترًا.

ولم تتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة في وقت الحادث.

وأظهرت صور نشرتها بعض الصحف البريطانية، ولم تتحقق منها رويترز، تصاعد كرة نارية في السماء فوق المطار، الذي يقع على بعد 56 كيلومترًا شرق لندن.

وردت خدمة إسعاف شرق إنجلترا بإرسال أربع سيارات إسعاف ومركبات طوارئ إضافية إلى الموقع.

وبحسب الموقع الرسمي للمطار، تم إلغاء خمس رحلات دولية عقب الحادث، كما تم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المطار إلى حين استكمال التحقيقات.

وأفادت وسائل إعلام بأن الطائرة تحطمت بعد إقلاعها من مطار ساوثيند وكانت متجهة إلى هولندا.

🚨 BREAKING: A jet has just crashed at London Southend Airport, causing a MASSIVE fireball



No word on casuaIties



Pray for those on board! https://t.co/gOS7FSF5nS — Nick Sortor (@nicksortor) July 13, 2025

أقدم رئيس دولة في العالم بول بيا يعلن ترشحه لولاية ثامنة في الكاميرون

أعلن الرئيس الكاميروني بول بيا (92 عامًا)، أقدم رئيس دولة في العالم، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 أكتوبر 2025. بيا يتولى الحكم منذ عام 1982، ويواجه تحديات صحية متعددة بعد غيابه عن الظهور العلني لفترات طويلة، كان آخرها غياب استمر 42 يومًا العام الماضي.

وفي منشور على حسابه الرسمي في منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، أكد بيا عزمه على مواصلة خدمته للشعب الكاميروني رغم التحديات الهائلة التي تواجه البلاد.

وفاة الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري في لندن عن 82 عاماً

توفي الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 82 عاماً، أثناء تلقيه العلاج في إحدى العيادات الخاصة بالعاصمة البريطانية لندن، بعد صراع مع المرض.

وولد بخاري في 17 ديسمبر/كانون الأول 1942، وتولى رئاسة نيجيريا في فترتين، الأولى كقائد عسكري من عام 1983 إلى 1985، والثانية كرئيس منتخب ديمقراطياً بين عامي 2015 و2023، حيث عُرف بمكافحته للفساد وسعيه لتعزيز الأمن في بلد شهد اضطرابات مزمنة.

وكان بخاري قد غادر نيجيريا في أبريل الماضي لإجراء فحوص طبية روتينية، قبل أن تتدهور حالته الصحية لاحقاً. وأفادت وكالة الأنباء النيجيرية أن ترتيبات الجنازة ستُعلن لاحقاً وستُقام وفقاً للشعائر الإسلامية.

ويُعد بخاري من الشخصيات البارزة في تاريخ نيجيريا السياسي والعسكري، وترك خلفه زوجته الحاجة عائشة بخاري وثمانية أبناء.

الداخلية المصرية تكشف تفاصيل وفاة البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ وتنفي وجود شبهة جنائية

كشفت وزارة الداخلية المصرية، في بيان رسمي، عن تفاصيل التحقيقات الأولية في وفاة البرلماني السابق عن محافظة المنوفية، عبد الحميد الشيخ، التي أثارت جدلًا واسعًا بعد تداول أنباء عن احتمال وجود شبهة جنائية في الحادث.

وأوضحت الوزارة أنها تلقت بلاغًا في العاشر من يونيو الماضي، يُفيد بالعثور على جثة النائب السابق داخل منزله بإحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية. وبفحص الموقع، تبيّن وجود عدة إصابات نافذة في جسد المتوفي، فيما وُجدت أدوات معدنية يُعتقد أنه استخدمها داخل المطبخ.

وأشار البيان إلى أن اثنين من أقارب المتوفي قاما بكسر باب الشقة بمساعدة نجّار بعد انقطاع الاتصال به، مؤكدين أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة. ووفق التحريات، كان الشيخ يتعاطى أدوية مضادة للاكتئاب، عُثر عليها داخل المنزل، كما تم العثور على خطاب من ثماني صفحات كُتب بخط يده، يتضمن إشارات واضحة إلى رغبته في إنهاء حياته.

وبالرغم من ذلك، لا تزال الشكوك قائمة، خصوصًا بعد تقدم المحامي طارق العوضي، وكيلاً عن زوجة المتوفي د. دعاء م.، بطلب رسمي لإعادة فتح التحقيقات تحت إشراف قطاع الأمن العام، مشيرًا إلى أن الجثمان يحمل سبع طعنات نافذة في أماكن حيوية، وهو ما وصفه بأنه يتنافى مع سيناريو الانتحار.

وأكدت الداخلية في بيانها أن المعاينة لم تكشف عن أي علامات اقتحام أو كسر، مشددة على أن التحقيقات مستمرة لحين صدور التقرير النهائي من الطب الشرعي، الذي سيحسم طبيعة الوفاة بشكل قاطع.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام والجمهور إلى عدم التسرع في استنتاج الأسباب، والانتظار لحين انتهاء كافة الإجراءات القانونية.

مصر: ولادة طفل كل 15 جزءاً من الثانية والسكان يقتربون من 108 ملايين منتصف أغسطس

أعلن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اللواء خيرت بركات، أن عدد سكان البلاد سيصل إلى 108 ملايين نسمة بحلول 18 أغسطس 2025، مشيراً إلى أن مصر تسجّل ولادة طفل جديد كل 15 جزءاً من الثانية، رغم تراجع معدلات الإنجاب خلال السنوات الأخيرة.

وجاء ذلك خلال كلمته في احتفالية اليوم العالمي للسكان، حيث كشف أن التعداد الحالي للسكان تجاوز 107 ملايين و850 ألف نسمة، مع تمركز الكثافة السكانية الأعلى في محافظات الوجه القبلي.

وأوضح بركات أن الجهاز يعتزم تنفيذ مسح شامل للأسرة المصرية قريباً، بهدف إنتاج بيانات دقيقة تدعم السياسات السكانية، مؤكداً أن الجهاز مستمر في تقديم إحصاءات موثوقة تخدم صناع القرار.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الصحة المصري، الدكتور خالد عبدالغفار، حدوث تراجع ملحوظ في معدل الإنجاب الكلي في مصر، حيث انخفض من 2.85 طفل لكل سيدة في عام 2021 إلى 2.41 طفل في عام 2024. واعتبر أن هذا التقدم يتيح تسريع تحقيق الهدف الوطني بخفض المعدل إلى 2.1 طفل بحلول عام 2027، بدلاً من عام 2030 كما كان مقرراً سابقاً.

وتأتي هذه التطورات في إطار الاستراتيجية القومية للسكان، التي تهدف إلى ضبط النمو السكاني وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بموارد الدولة والخدمات العامة.

زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب منطقة جزر تانيمبار في إندونيسيا

أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، اليوم الاثنين، عن وقوع زلزال بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر في منطقة جزر تانيمبار بإندونيسيا.

وأوضح المركز أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، مما يزيد من احتمالية تأثر المناطق القريبة بشدة الهزة.

حتى الآن، لم ترد تقارير رسمية عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية، فيما تتابع السلطات الإندونيسية الوضع عن كثب.

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب إسبانيا ويشعر به السكان في أكثر من 50 بلدة

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم الاثنين قبالة سواحل مدينة ألميرية جنوب إسبانيا، ما أثار حالة من الذعر في أكثر من 50 بلدة، بينها مناطق سياحية شهيرة على رأسها كوستا ديل سول.

ووفق المعهد الجغرافي الوطني الإسباني، وقع الزلزال عند الساعة 7:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، على عمق يزيد عن ميل واحد تحت سطح الأرض، وشعر به السكان في مناطق متفرقة من إقليم الأندلس، شملت أكساركويا، فيليز-مالقة، توري ديل مار، وأجزاء من مدينة مالقة.

ورغم قوة الزلزال، لم تُسجل حتى الآن أي إصابات أو أضرار مادية، بحسب السلطات المحلية، فيما أفاد شهود عيان بأن الهزة استمرت لعدة ثوانٍ وتسببت بحالة من الهلع، خاصة في المباني السكنية المرتفعة.

وتقع إسبانيا، خصوصاً في منطقة البحر الأبيض المتوسط، على خطوط صدع نشطة، ما يجعلها عرضة لهزات أرضية بين الحين والآخر، وكانت مدينة لوركا قد شهدت في عام 2011 زلزالاً بقوة 5.1 درجة أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وتدمير عدد من المباني.

وتواصل السلطات مراقبة الوضع، دون الإعلان عن احتمال وقوع هزات ارتدادية حتى اللحظة.

وفاة المخرج الروسي ألكسندر ميتا عن 93 عاماً

توفي المخرج السينمائي الروسي المخضرم ألكسندر ميتا، ليلة 14 يوليو، عن عمر ناهز 93 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وفق ما أعلن مساعده غينادي إيفانوف لوكالة “نوفوستي” الروسية.

ويُعد ميتا من أبرز أعلام السينما السوفيتية والروسية، حيث دخل التاريخ الفني بكونه مبتكر أول فيلم من نوع أفلام الكوارث في الاتحاد السوفيتي، وهو فيلم “الطاقم”، الذي حقق شهرة واسعة وأصبح من بين أكثر الأفلام رواجاً في تلك الحقبة.

ولد ميتا في موسكو في 28 مارس 1933، وتخرج عام 1960 من كلية الإخراج في المعهد الحكومي الروسي لفنون السينما، تحت إشراف المخرج الشهير ميخائيل روم، أحد رموز الفن السوفيتي.

ومن أبرز أعماله السينمائية: “احترق يا نجمتي”، و”حكاية كيف تزوج القيصر بطرس رجلاً أسود”، و”حكاية الترحال”، و”الحدود: رواية التايغا”، وغيرها من الأفلام التي امتزج فيها الفن الإبداعي بالسرد التاريخي والدرامي.

إلى جانب نشاطه السينمائي، برع ميتا في الكتابة الأدبية، حيث ألّف عدداً من الكتب للأطفال مثل “فيتيا في جلد نمر”، و”وصول المريخيين”، و”سرير المعجزة”، إلى جانب مؤلفه الشهير “السينما بين الجحيم والجنة”، الذي وثق فيه تجربته الطويلة في عالم الفن.

نال خلال مسيرته العديد من الأوسمة والجوائز، منها لقب “فنان الشعب الروسي” عام 2004، ووسامي “الاستحقاق للوطن” من الدرجتين الرابعة والثالثة، بالإضافة إلى جوائز سينمائية مرموقة مثل “نيكا”، و”كينوتافر”، و”تيفي”.

شرطة دبي تسلم ثلاثة مطلوبين دولياً إلى بلجيكا بتهم خطيرة في الجريمة المنظمة

أعلنت شرطة دبي تسليم ثلاثة من كبار المطلوبين دولياً إلى السلطات البلجيكية، بعد توقيفهم داخل أراضي الإمارة في عملية أمنية محكمة نُفذت بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”.

وأوضحت الشرطة أن المطلوبين هم ماتياس أكيازيلي، جورجي كيم، وعثمان بلوطي، وجميعهم يحملون الجنسية البلجيكية، ويواجهون اتهامات تتعلق بتشكيل عصابة إجرامية منظمة، والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والسطو، والاتجار بالبشر.

وانطلقت العملية عقب تلقي مذكرة ضبط رسمية من بلجيكا عبر إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل الإماراتية، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، استنادًا إلى نشرات حمراء صادرة عن الإنتربول ومذكرات ملاحقة من “يوروبول”.

وأكدت شرطة دبي أن تسليم المطلوبين يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الأمني الدولي، ودعم جهود مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مشيرة إلى أن العملية تُجسد مساهمة الإمارة في حماية الأمن العالمي وضمان استقرار المجتمعات.

صاعقة تضرب شاطئًا في ضواحي تولا الروسية وتخلف قتلى وجرحى بينهم طفل

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، بينهم طفل، وأصيب آخرون جراء صاعقة ضربت شاطئ “شاختيور” النهري على ضفاف نهر “أوكا” في قرية بونيروفو، بضواحي مدينة تولا الروسية، ظهر اليوم الاثنين، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وأفاد موقع ТСН24 بأن الحادثة وقعت نحو الساعة 13:00 حين كان الشاطئ مكتظًا بالزوار، وفاجأتهم صاعقة رعدية تسببت في سقوط عدد من الضحايا. وسارعت فرق الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج.

من جانبها، باشرت لجنة التحقيق الإقليمية تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادثة، وتحديد ظروف وقوعها بدقة.

وأصدرت مديريات الإنقاذ والطوارئ في تولا تحذيرات عاجلة للمواطنين من الاقتراب من المناطق المفتوحة عند اقتراب العواصف الرعدية، داعية إلى متابعة النشرات الجوية والامتثال لإجراءات السلامة.

وكانت المنطقة قد شهدت منذ صباح اليوم هطول أمطار غزيرة وتساقطًا لحبات البرد، إلى جانب تحذيرات من اشتداد سرعة الرياح في ساعات ما بعد الظهر، بحسب تقارير الأرصاد الجوية الروسية.

وفاة المؤثرة المغربية سلمى بعد عملية جراحية في تركيا تثير حزناً واسعاً وجدلاً حول ضغوط التنمر

أعلنت مصادر طبية مساء الإثنين وفاة المؤثرة المغربية سلمى، المعروفة على منصة “تيك توك”، متأثرة بمضاعفات خطيرة أعقبت خضوعها لعملية جراحية لتغيير مسار المعدة، أجريت في إحدى العيادات الخاصة بتركيا بغرض إنقاص الوزن.

وكانت سلمى قد دخلت في غيبوبة عقب تدهور حالتها الصحية بعد العملية، حيث تم نقلها إلى قسم العناية المركزة تحت مراقبة طبية دقيقة، قبل أن يُعلن عن وفاتها، ما خلّف صدمة عميقة وحالة من الحزن العارم بين متابعيها وأوساط المؤثرين.

وتصدر وسم يحمل اسمها منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع مؤثر ظهر فيه زوجها وهو ينهار باكياً أثناء تأكيد نبأ وفاتها، وسط موجة من التعاطف الشعبي والنقاش الواسع.

وأعادت الحادثة تسليط الضوء على الضغوط النفسية التي قد يواجهها المؤثرون، خاصة في ظل ما وصفه متابعون بـ”حملة تنمر ممنهجة” طالت الراحلة بشأن مظهرها ووزنها، وقد تكون دفعتها لاتخاذ قرار اللجوء للجراحة.

وتُعد جراحة “تغيير مسار المعدة” من أبرز عمليات السمنة، حيث يتم خلالها تقليص حجم المعدة وتجاوز جزء من الأمعاء الدقيقة، ما يؤدي إلى تقليل الامتصاص والشعور بالشبع. لكن خبراء حذروا من مخاطرها في حال عدم إجرائها وفق معايير طبية صارمة وتحت إشراف مختصين.

وتتزايد الدعوات عقب الحادثة إلى وضع ضوابط أكثر صرامة للعمليات الجراحية التجميلية خارج بلدان الإقامة، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية الدعم النفسي ومكافحة التنمر الإلكتروني.

تمرد داخل سجن أميون شمال لبنان واحتجاز عنصرين من القوى الأمنية

شهد سجن أميون في شمال لبنان، الاثنين، حالة تمرد خطيرة بعد أن أقدم عدد من السجناء على احتجاز عنصرين من قوى الأمن كرهائن، مهددين بإشعال حريق داخل الزنازين، في تصعيد غير مسبوق.

وأفادت مصادر أمنية بأن فرقة كبيرة من التدخل السريع توجهت على الفور إلى السجن لمحاولة السيطرة على الوضع وفتح أبواب الزنازين، وسط حالة من الاستنفار العام، فيما طُلب من الدفاع المدني البقاء في حالة جهوزية تحسباً لأي طارئ.

وحتى اللحظة، لم تُعرف الأسباب التي دفعت السجناء إلى التمرد، في وقت تسود فيه أجواء من التوتر داخل السجن، بينما تتواصل الجهود الأمنية لاحتواء الوضع دون سقوط ضحايا أو تفاقم الأحداث.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تفاقم أوضاع السجون اللبنانية، التي تشهد اكتظاظاً خانقاً ونقصاً حاداً في الموارد، وسط تحذيرات متكررة من منظمات حقوقية من تدهور الأوضاع داخل المؤسسات العقابية في البلاد.