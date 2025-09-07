حرائق هائلة تجتاح مزارع في غدامس وعميد البلدية يناشد بتوفير المعدات اللازمة

اندلعت ظهر الأحد 7 سبتمبر 2025 حرائق كبيرة بمزارع النخيل في منطقة “الجنان الكبير” بمدينة غدامس، ما أدى إلى حالة طوارئ وسط محاولات هيئة السلامة الوطنية وعدد من سكان المدينة لإخماد النيران.

ووصف عميد بلدية غدامس الوضع بأنه كارثي، داعيًا الحكومة والجهات المسؤولة إلى التدخل السريع وتوفير المعدات اللازمة للسيطرة على الحريق، وخاصة سيارات الإطفاء، بهدف حماية الأرواح والممتلكات.

وحثت البلدية سكان المدينة على التوجه لمساندة هيئة السلامة الوطنية ومنع امتداد الحرائق إلى مناطق أوسع، مشيرة إلى عدم تسجيل إصابات بشرية حتى الآن.

وشهدت المدينة حديثًا تكاثرًا للحرائق في مزارع النخيل، ما دفع بعض السكان إلى التشكيك في إمكانية أن تكون الحرائق مفتعلة، فيما دعا آخرون إلى ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية للتصدي لهذه الكوارث وحماية الموارد الزراعية الحيوية.

ورغم استمرار الحرائق، يواصل السكان والجهات المختصة جهودهم لإخمادها، وسط تحذيرات من احتمال تفاقم الوضع في حال عدم توفر الدعم والمعدات الكافية.