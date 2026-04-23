«حرائق وإصابات وكوارث» تثير الجدل في عدة دول

شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة سلسلة من الأحداث المتفرقة، حيث اندلع حريق على متن المدمرة الأمريكية «زوموالت» داخل حوض بناء سفن في ميسيسيبي وأدى إلى إصابات وتحقيقات عاجلة، بينما خيم الحزن على نادي بلاكبيرن روفرز بوفاة أسطورته توني باركس بعد مسيرة طويلة في الملاعب والإدارة، وفي الجزائر، تصاعدت الأحداث بين حكم غيابي بالسجن ضد الروائي كمال داود في قضية أثارت جدلاً واسعاً، وحوادث مأساوية شملت وفاة خمسة أشخاص داخل محطة صرف صحي، إضافة إلى هزة أرضية خفيفة دون خسائر، دولياً أيضاً، شهدت الولايات المتحدة حادث تسرب كيميائي خطير في فرجينيا أسفر عن قتلى وإصابات، بينما تصاعد الجدل الثقافي مع دعوات لمقاطعة «يوروفيجن» بسبب مشاركة إسرائيل، وفي الدنمارك أدى تصادم قطارين قرب كوبنهاغن إلى إصابات خطيرة، في يوم عالمي مزدحم بالأزمات والتحقيقات المفتوحة.

حريق على متن مدمرة أمريكية يوقع إصابات ويستدعي تحقيقًا عاجلًا

أفاد المعهد الأمريكي للبحرية، نقلاً عن متحدث باسم البحرية الأمريكية، باندلاع حريق على متن المدمرة الأمريكية “يو إس إس زوموالت” داخل حوض لبناء السفن في ولاية ميسيسيبي، ما أسفر عن إصابة ثلاثة بحارة.

وأوضح التقرير أن الحريق وقع مساء يوم الأحد الماضي أثناء وجود المدمرة داخل حوض البناء، قبل أن تتم السيطرة عليه لاحقًا من دون امتداد أوسع للنيران.

وأضاف أن أحد البحارة المصابين جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما وصفت حالة المصابين الآخرين بأنها مستقرة.

وأشار التقرير إلى أن البحرية الأمريكية فتحت تحقيقًا رسميًا للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، إلى جانب تقييم حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة.

وتُعد المدمرة “يو إس إس زوموالت” من أكثر القطع البحرية تطورًا في الأسطول الأمريكي، وكانت موجودة في حوض بناء السفن منذ عام 2023 ضمن برنامج تحديث يهدف إلى تهيئتها لحمل صواريخ فرط صوتية، قبل أن يُعاد إنزالها إلى المياه في يناير/كانون الثاني الماضي.

ولم تعلن البحرية الأمريكية حتى الآن تفاصيل إضافية حول طبيعة الأضرار أو تأثير الحادث على جدول التحديثات العسكرية الخاصة بالسفينة.

وفاة أسطورة بلاكبيرن روفرز توني باركس عن 76 عاماً

أعلن نادي بلاكبيرن روفرز وفاة لاعبه ومدربه السابق توني باركس، أحد أبرز رموز النادي التاريخيين، عن عمر ناهز 76 عاماً، بعد مسيرة طويلة ارتبط خلالها بالنادي الإنجليزي لأكثر من ثلاثة عقود كلاعب ومدرب.

وكشفت ابنته ناتالي، يوم الأربعاء، عن وفاته، موضحة أنه كان يعاني من مرض ألزهايمر، حيث تم تشخيص حالته في عام 2020، قبل أن تتدهور حالته الصحية لاحقاً.

ويُعد توني باركس من الأسماء البارزة في تاريخ بلاكبيرن روفرز، إذ خاض أكثر من 400 مباراة في خط الوسط، وتميز بأسلوب لعب قتالي وعطاء مستمر جعله أحد ركائز الفريق لسنوات طويلة.

وبدأ باركس مسيرته مع النادي عام 1970 قادماً من فريق باكستون، وأسهم في صعود الفريق بعد التتويج بلقب دوري الدرجة الثالثة موسم 1974-1975، ليواصل مسيرته حتى اعتزاله عام 1982، بعدما سجل 46 هدفاً خلال 409 مباريات.

وخلال فترة اللعب، وصفه النادي بأنه “لاعب خط وسط مقاتل لا يهدأ”، جمع بين الانضباط والعمل الجماعي والحس التهديفي في اللحظات الحاسمة.

ولم تتوقف مسيرته عند الملاعب، إذ واصل باركس خدمته داخل النادي في الجهاز الفني، حيث عمل مدرباً مساعداً تحت قيادة 16 مدرباً مختلفاً، من بينهم المدرب الشهير كيني دالغليش، خلال الموسم التاريخي الذي تُوج فيه بلاكبيرن بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 1994-1995.

كما تولى باركس تدريب الفريق بشكل مؤقت في ست مناسبات، أبرزها موسم 1996-1997، حين نجح في قيادة الفريق لتفادي الهبوط وضمان البقاء في الدوري الممتاز.

وغادر بلاكبيرن عام 2004 بعد عقود من الخدمة، قبل أن يواصل مسيرته في كرة القدم من خلال العمل ككشاف لنادي ليستر سيتي، ثم مساعداً للمدرب سايمون غرايسون في بلاكبول.

ويُنظر إلى توني باركس داخل النادي الإنجليزي كأحد أكثر الشخصيات تأثيراً واستمرارية، حيث جمع بين مسيرة لاعب طويلة وتجربة تدريبية ممتدة داخل نفس المؤسسة الكروية.

الجزائر: حكم غيابي بسجن الروائي كمال داود 3 سنوات في قضية “فضيحة حوريات”

أصدر القضاء الجزائري حكماً غيابياً يقضي بسجن الروائي الفرنسي الجزائري كمال داود ثلاث سنوات نافذة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار جزائري، في القضية المعروفة إعلامياً باسم “فضيحة حوريات”.

وتعود فصول القضية إلى اتهامات وُجهت إلى الكاتب تتعلق باستخدام قصة سيدة في روايته “حوريات” دون إذن، وهي الرواية التي سبق أن نالت جائزة غونكور الأدبية في باريس، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الثقافية والقانونية.

وفي أول تعليق له على الحكم، قال كمال داود عبر تدوينة نشرها على منصة “إكس” إن القرار القضائي صدر في سياق تطبيق القوانين المرتبطة بالمصالحة الوطنية، موضحاً أن الحكم جاء بناء على ما وصفه بتطورات الملف خلال جلسة محاكمة 7 أبريل 2026، والتي صدر الحكم بشأنها في 21 أبريل.

وأشار داود إلى إدانته بالسجن ثلاث سنوات نافذة مع الغرامة المالية، وفق ما اعتبره تطبيقاً لمقتضيات ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.

وتعود بداية القضية إلى ديسمبر 2024، عندما تقدمت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم بشكويين قضائيتين أمام محكمة وهران ضد الكاتب وزوجته الطبيبة النفسية، متهمة إياهما باستغلال قصة موكلتها سعادة عربان في العمل الروائي “حوريات” دون الحصول على إذن مسبق.

في المقابل، نفى كمال داود هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكداً في مقال نشرته مجلة “لوبوان” الفرنسية أن الرواية عمل خيالي ولا تستند إلى قصة شخصية محددة، معتبراً أن ما يجمع بين الشخصيات والواقع لا يتجاوز عناصر عامة مشتركة في معاناة ضحايا “العشرية السوداء”.

وأوضح أن البطلة في الرواية لا تتطابق مع أي قصة واقعية، مشيراً إلى أن ما ورد في العمل الأدبي من تفاصيل لا يُعد أسراراً شخصية، بل عناصر تخييلية ضمن بناء روائي.

وأضاف أن الاتهامات الموجهة إليه تهدف إلى التشهير به وبعائلته، مؤكداً أن “حوريات” رواية خيالية بالكامل ولا تكشف أي أسرار شخصية أو طبية.

كما سبق أن تم استدعاء كمال داود وسعادة عربان من قبل قاضي التحقيق بمحكمة وهران في ديسمبر 2024، ضمن مسار التحقيق في القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط الإعلامية والأدبية، وسط تباين في الروايات حول خلفياتها وتداعياتها.

الجزائر: وفاة 5 أشخاص داخل محطة صرف صحي في بوغزول جنوبي العاصمة والتحقيقات جارية

لقي خمسة أشخاص مصرعهم داخل محطة لرفع مياه الصرف الصحي في مدينة بوغزول بولاية المدية، الواقعة على بعد نحو 90 كيلومتراً جنوبي العاصمة الجزائر، في حادثة مأساوية أثارت صدمة واسعة في المنطقة.

وأعلنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية أنها تدخلت عقب تلقي بلاغ بوجود أشخاص داخل محطة الصرف الصحي، حيث جرت محاولة إنقاذهم، إلا أن الفرق انتشلت جثث خمسة ضحايا تتراوح أعمارهم بين 35 و58 عاماً، وفق بيان رسمي.

وأوضحت الحماية المدنية أن طبيعة الموقع وخطورة الظروف داخل المحطة استدعت تسخير إمكانيات خاصة، شملت أربعة غطاسين متخصصين في هذا النوع من العمليات، إلى جانب فرقة التدخل في الأماكن الوعرة، وشاحنة إنقاذ وثلاث سيارات إسعاف.

وجرى نقل جثامين الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث في المستشفى المحلي، بينما باشرت الجهات المختصة تحقيقاً لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

هزة أرضية بقوة 3 درجات تضرب ولاية المدية الجزائرية

سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية في الجزائر مساء يوم الأربعاء هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر في ولاية المدية.

وأوضح المركز أن الهزة الأرضية حدثت في حدود الساعة 22:46، وكان مركزها على بعد 3 كيلومترات شمال غرب بلدية ميهوب، شرق ولاية المدية.

فيما أفادت مصالح الرصد الجيوفيزيائي بأن بعض السكان قد شعروا بالهزة، إلا أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية حتى الآن. وأكدت نفس المصالح أن فرق الرصد الجيوفيزيائي تتابع الوضع عن كثب لمتابعة أي تطورات.

أزمة في فرجينيا: تسرب كيميائي يودي بحياة شخصين ويتسبب بـ30 إصابة

لقي شخصان حتفهما وأُصيب أكثر من 30 آخرين، أمس الأربعاء، جراء تسرب مواد كيميائية داخل منشأة لاستخلاص الفضة في ولاية فرجينيا الغربية، الولايات المتحدة الأمريكية.

وقع الحادث في مصنع بمنطقة “إنستيتيوت”، نتيجة تفاعل بين حمض النيتريك ومادة أخرى لم يتم الكشف عن طبيعتها حتى الآن. هذا التفاعل أسفر عن انبعاث مواد خطرة تسببت في وقوع الضحايا، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام أمريكية.

على الفور، فرضت السلطات طوقًا أمنيًا وأغلقت المناطق المجاورة للمصنع، في وقت بدأت فيه عمليات موسعة لاحتواء التسرب وإزالة آثاره، وسط استنفار لفرق الطوارئ.

من جهتها، أعربت الشركة المالكة للمنشأة عن تعازيها لأسر الضحايا، مؤكدة أنها ستتعاون بالكامل مع الجهات المختصة للتحقيق في ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

أكثر من ألف موسيقي يدعون لمقاطعة “يوروفيجن” احتجاجًا على مشاركة إسرائيل

دعا أكثر من ألف موسيقي من مختلف أنحاء العالم إلى مقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن”، المقرر إقامتها في مايو المقبل في فيينا، احتجاجًا على مشاركة إسرائيل في النسخة المقبلة من المسابقة.

وجاءت الدعوة عبر رسالة منشورة على موقع حركة “لا موسيقى للإبادة الجماعية”، ووقّع عليها حتى أمس الثلاثاء أكثر من 1100 فنان وموسيقي، في واحدة من أبرز حملات الضغط التي تشهدها المسابقة في تاريخها.

ويضم الموقعون في معظمهم فنانين مرتبطين بشركات إنتاج مستقلة وصغيرة ومتوسطة، إلى جانب أسماء معروفة في الساحة الموسيقية العالمية، من بينها فرقة ماسيف أتاك، وفرقة نيكاب، والمغني ماكلمور، إضافة إلى الموسيقي روجر واترز.

ودعا الموقعون إلى استبعاد هيئة البث العامة الإسرائيلية “كان”، معتبرين أنها أصبحت متواطئة في ما وصفوه بجرائم ضد الإنسانية مرتبطة بالحرب في غزة.

واختير المغني الفرنسي الإسرائيلي نوام بيتان (27 عامًا) لتمثيل إسرائيل في المسابقة، التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة ونسب مشاهدة مرتفعة في أوروبا والعالم.

وتواجه مسابقة “يوروفيجن” هذا العام موجة مقاطعة غير مسبوقة في تاريخها الممتد لسبعين عامًا، على خلفية مشاركة إسرائيل، حيث أعلنت هيئات البث في إسبانيا وآيرلندا وآيسلندا وهولندا وسلوفينيا انسحابها من النسخة المقبلة.

وبررت بعض الدول المنسحبة قراراتها بالاحتجاج على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، التي تصاعدت عقب هجوم حركة “حماس” في 7 أكتوبر 2023، ما أدى إلى أزمة إنسانية واسعة في القطاع.

وتُعد إسرائيل من الدول الأكثر نجاحًا في تاريخ المسابقة، إذ فازت بها أربع مرات، كان آخرها عام 2018.

هذا وتُعد مسابقة “يوروفيجن” واحدة من أكبر الفعاليات الموسيقية التلفزيونية في العالم، وتشارك فيها دول من أوروبا وخارجها عبر هيئات البث الوطنية. وغالبًا ما تتأثر المسابقة بالتجاذبات السياسية رغم طابعها الفني، إلا أن نسخة هذا العام تشهد واحدة من أكثر موجات الجدل حدة بسبب التطورات السياسية في الشرق الأوسط.

الدنمارك: إصابة 17 شخصاً في تصادم قطارين قرب كوبنهاغن و4 حالات حرجة إثر الحادث

أصيب 17 شخصاً على الأقل، بينهم 4 في حالة حرجة، إثر حادث اصطدام قطارين للركاب في الدنمارك، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية، في حادث تسبب في شلل حركة السكك الحديدية على أحد الخطوط الرئيسية.

ووقع الحادث بين قطارين من نوع “إس-توج” (S-tog) في منطقة قريبة من العاصمة كوبنهاغن، ما أدى إلى توقف كامل لحركة القطارات على الخط المتضرر، وسط حالة من الاستنفار في موقع الحادث.

وسارعت فرق الإسعاف والإنقاذ إلى المكان، حيث تم إخلاء الركاب من العربات المتضررة، ونقل المصابين إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج، في وقت جرى فيه تأمين الموقع وبدء التحقيق في ملابسات الحادث.

وأكد مسؤول في خدمات الطوارئ أن 4 أشخاص يعانون من إصابات خطيرة تهدد حياتهم، فيما تراوحت بقية الإصابات بين كسور وجروح متفاوتة الخطورة، دون الكشف عن أسباب الاصطدام حتى الآن.

ويُعد خط القطارات “إس-توج” من أكثر خطوط النقل ازدحاماً في محيط العاصمة الدنماركية، ما يجعل الحادث من بين أبرز الحوادث التي أثارت قلقاً بشأن سلامة النقل العام في المنطقة.

وتواصل السلطات المختصة التحقيق في أسباب الاصطدام، مع توقعات بإعادة تشغيل الخط تدريجياً بعد الانتهاء من عمليات الفحص والتأمين.