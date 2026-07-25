حرائق واسعة تضرب الجزائر.. السلطات تجلي العائلات

تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية جهودها للسيطرة على حرائق الغابات والأدغال والمحاصيل الزراعية، بعد تسجيل عشرات الحرائق خلال الساعات الماضية، في ظل موجة حر شديدة تضرب البلاد وترفع مخاطر انتشار النيران.

وقالت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية، السبت، إنها تمكنت من إخماد 91 حريقاً من أصل 103 حرائق اندلعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مؤكدة استمرار عمليات التدخل لإخماد 12 حريقاً لا تزال نشطة في عدد من الولايات.

وأوضحت المديرية، في حصيلة حول وضعية حرائق الغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية وواحات النخيل، أن فرقها سجلت هذه الحرائق حتى الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن غالبية البؤر تم احتواؤها والسيطرة عليها.

وأضافت أن عمليات مكافحة الحرائق مستمرة في عدد من الولايات الشمالية، بينها حريقان في ولاية سكيكدة وحريقان في سوق أهراس، إلى جانب حرائق مسجلة في ولايات البويرة والطارف وقسنطينة وسعيدة وميلة وبرج بوعريريج وبجاية وجيجل.

وأكدت الحماية المدنية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، تعبئة فرق ميدانية متخصصة للتعامل مع الحرائق والحد من توسع رقعتها، إلى جانب إجلاء عدد من العائلات بشكل احترازي حفاظاً على سلامتهم.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الجزائر موجة حر غير مسبوقة، حيث تشهد البلاد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة منذ أكثر من أسبوعين، وسجلت درجات الحرارة 49 درجة مئوية في عدد من المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وزادت الرياح الجنوبية الحارة والقوية، المعروفة محلياً باسم “الشهيلي”، من صعوبة عمليات الإطفاء، وساهمت في سرعة انتشار النيران داخل بعض المناطق المتضررة.

وكانت السلطات الجزائرية أعلنت الثلاثاء وفاة ستة أشخاص نتيجة حرائق الغابات التي اندلعت خلال الأيام الماضية، وسط استمرار حالة الاستنفار لدى فرق الحماية المدنية والجهات المختصة.

وبحسب بيانات الدفاع المدني، ارتفع عدد الحرائق المسجلة في الجزائر منذ بداية مايو وحتى 20 يوليو إلى 3719 حريقاً، مقابل 1501 حريق خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة تقارب 150%.

وتواصل فرق الحماية المدنية عمليات المراقبة والتدخل في المناطق المتضررة، مع استمرار التحذيرات من اندلاع حرائق جديدة بسبب الظروف المناخية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة وجفاف الغطاء النباتي.

وتشهد الجزائر خلال فصل الصيف بشكل متكرر حرائق غابات واسعة، خاصة في المناطق الشمالية ذات الغطاء النباتي الكثيف، فيما تعمل السلطات على تعزيز إجراءات الوقاية والتدخل السريع للحد من الخسائر البشرية والمادية.