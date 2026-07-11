حرائق وحوادث دامية.. أبرز التطورات حول العالم خلال الساعات الماضية

شهدت الساعات الماضية سلسلة من التطورات المأساوية حول العالم، تنوعت بين حرائق واسعة اجتاحت مناطق عدة في الجزائر، وحادث غرق قارب أودى بحياة سياح هنود في فيتنام، وتحطم طائرة مميت في جزر البهاما، إلى جانب حالة حزن في الأوساط الرياضية بعد تقارير عن وفاة لاعب منتخب جنوب إفريقيا جايدن آدامز، وفيما تواصل السلطات المختصة عمليات الإنقاذ والتحقيق واحتواء الأضرار، تتصدر هذه الأحداث المشهد الإخباري لما تحمله من خسائر بشرية وتداعيات واسعة.

الجزائر.. 127 حريقًا خلال 24 ساعة والحماية المدنية تواصل عمليات الإخماد

سجلت الجزائر 127 حريقًا خلال 24 ساعة في عدد من المناطق، شملت حرائق الغابات والأدغال والأحراش والأشجار المثمرة والنخيل والمحاصيل الزراعية، وفق ما أعلنته مصالح الحماية المدنية الجزائرية.

وقالت الحماية المدنية إن عدد الحرائق التي طالت الأشجار المثمرة والنخيل والمحاصيل الزراعية بلغ 65 حريقًا، مشيرة إلى أن عملية إخماد أحد الحرائق لا تزال متواصلة، بينما يخضع حريق آخر للمراقبة، في حين جرى التحكم في 63 حريقًا.

وأوضحت المصالح أن الحريق الذي لا تزال عمليات الإخماد متواصلة فيه اندلع داخل أرض زراعية بولاية سطيف.

وأضافت أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق المسجل في ولاية سكيكدة، مع استمرار عمليات الحراسة والمتابعة لمنع تجدد النيران.

وأكدت الحماية المدنية الجزائرية السيطرة على باقي الحرائق المسجلة في الولايات الأخرى، بعد تدخل فرقها الميدانية.

وشاركت وحدات من الجيش الجزائري، بدعم من الطائرات، في عمليات مكافحة الحرائق والمساعدة في إخماد البؤر المشتعلة، وفق ما ذكرته مصالح الحماية المدنية.

وتشهد الجزائر خلال فصل الصيف ارتفاعًا في مخاطر اندلاع الحرائق، خصوصًا في المناطق الغابية والزراعية، ما يدفع السلطات إلى تعزيز خطط التدخل السريع ومراقبة المناطق المعرضة لانتشار النيران.

مصرع 15 سائحاً هندياً إثر انقلاب قارب سريع في جنوب فيتنام وفتح تحقيق بالحادث

لقي 15 سائحاً هندياً مصرعهم إثر انقلاب قارب سريع كانوا على متنه في جنوب فيتنام، أثناء عودتهم من رحلة إلى إحدى الجزر، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام رسمية في فيتنام عن السلطات المحلية.

وأوضحت المصادر أن القارب كان يحمل 32 سائحاً هندياً إضافة إلى أربعة من أفراد الطاقم، عندما انقلب على بعد نحو 400 متر من جزيرة هون ماي روت نغواي قبالة جزيرة فو كوك، أكبر جزر فيتنام.

وأفادت صحيفة “في إن إكسبريس” نقلاً عن شهود عيان بأن قوارب قريبة سارعت إلى موقع الحادث وبدأت عمليات إنقاذ وانتشال الركاب من المياه قبل وصول فرق حرس الحدود والبحرية وخفر السواحل وفرق الإنقاذ المختصة.

وأضافت الصحيفة أن عمليات الإنقاذ واجهت صعوبات بسبب وجود عدد من الركاب العالقين داخل القارب المنكوب.

وقالت السلطات الفيتنامية إن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ 12 شخصاً، كما انتشلت جميع جثامين الضحايا، فيما نقل المصابون إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولم تحدد السلطات سبب انقلاب القارب حتى الآن، بينما باشرت الجهات المختصة تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

من جهته، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن السياح الهنود الذين لقوا مصرعهم في جنوب فيتنام كانوا يشاركون في اجتماع سنوي خاص بشركة هواتف، مشيراً إلى أن أفراداً من السفارة الهندية توجهوا إلى موقع الحادث لمتابعة التطورات.

مقتل 10 أشخاص في تحطم طائرة بجزر البهاما خلال احتفالات عيد الاستقلال

لقي عشرة أشخاص مصرعهم، بينهم قائد طائرة، إثر تحطم طائرة في جزر البهاما، في حادث وقع بالتزامن مع احتفال البلاد بعيد استقلالها، وفق ما أعلنت الشرطة.

وقال رئيس وزراء البهاما فيليب دافيس خلال مؤتمر صحفي إن المناسبة التي كان يفترض أن تكون يوم احتفال تحولت إلى “يوم تأبين”، مشيرًا إلى أن البلاد كانت تحتفل الجمعة بالذكرى الثالثة والخمسين لاستقلالها عن المملكة المتحدة.

ووقع الحادث في الجزء الشمالي من أرخبيل أندروس، وهي أكبر مجموعة جزر في جزر البهاما الواقعة في المحيط الأطلسي شمال كوبا، فيما لم تُعرف جنسيات الضحايا حتى الآن.

وقالت هيئة التحقيق في حوادث الطائرات في بيان، السبت، إن الطائرة المنكوبة من طراز “سيسنا 402″، وكانت تشغلها شركة الطيران المحلية “فلامنجو إير”، وكانت في طريقها من مطار العاصمة ناساو الدولي إلى مطار سان أندروس.

وأضافت الهيئة أن الطائرة واجهت صعوبات أثناء الرحلة، قبل أن تصطدم بالأشجار خلال محاولة الهبوط.

وأكدت شركة “فلامنجو إير” أنها تتعاون مع السلطات المختصة لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسباب وقوعه.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الطيران بأن طائرة أخرى تابعة للشركة أبلغت في وقت سابق من اليوم نفسه عن اندلاع حريق على متنها، فيما ذكرت وسائل إعلام أن الشركة أوقفت رحلاتها بشكل مؤقت عقب الحادثين.

وسائل إعلام: وفاة لاعب منتخب جنوب إفريقيا جايدن آدامز بعد أيام من مشاركته في كأس العالم 2026

أفادت صحيفة “ديلي إكسبريس” بوفاة لاعب خط وسط منتخب جنوب إفريقيا ونادي ماميلودي صن داونز، جايدن آدامز، عن عمر ناهز 25 عاماً، بعد أيام من مشاركة منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026، في خبر أثار حالة من الحزن داخل الأوساط الرياضية في جنوب إفريقيا.

وبحسب الصحيفة، أصدر اتحاد لاعبي كرة القدم في جنوب إفريقيا بياناً أعرب فيه عن صدمته لوفاة اللاعب، قائلاً إن جايدن آدامز مثل بلاده في نهائيات كأس العالم 2026 بكل فخر وشجاعة واقتدار، وكان يحمل آمال الجماهير الجنوب إفريقية خلال البطولة.

وأضاف الاتحاد في بيانه: “رحيله يمثل خسارة لا تعوض لعائلته، وزملائه، وأنديته، وللوسط الرياضي والبلاد بأسرها. نتقدم بأحر التعازي لعائلته ولنادي ماميلودي صن داونز وللمنتخب الوطني ولكل من لمس الراحل حياتهم. لقد خسرت كرة القدم في جنوب إفريقيا موهبة فذة وخادماً مخلصاً للعبة، وحياة شابة كان لا يزال لديها الكثير لتقدمه”.

ولم تعلن عائلة اللاعب أو نادي ماميلودي صن داونز أو منتخب جنوب إفريقيا رسمياً سبب الوفاة، بينما دعت الجهات المقربة من آدامز إلى احترام خصوصية أسرته في هذه المرحلة، مع ترقب صدور بيان رسمي يتضمن مزيداً من التفاصيل.

وشارك جايدن آدامز ضمن تشكيلة منتخب جنوب إفريقيا بقيادة المدرب البلجيكي هوغو بروس في نهائيات كأس العالم 2026، حيث خاض مباريات دور المجموعات أمام منتخبات المكسيك وجمهورية التشيك وكوريا الجنوبية، بينما بقي على مقاعد البدلاء خلال مواجهة دور الـ32 أمام كندا، التي انتهت بخسارة منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون مقابل.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن آدامز خاض مباراة منتخب بلاده أمام جمهورية التشيك بعد يوم واحد فقط من وفاة جدته، في موقف عكس التزامه مع المنتخب خلال البطولة.

وخاض اللاعب الراحل تسع مباريات دولية مع منتخب جنوب إفريقيا الأول، كما كان ضمن المنتخب الذي أحرز الميدالية البرونزية في كأس أمم إفريقيا 2024 في كوت ديفوار.

وعلى مستوى الأندية، برز جايدن آدامز مع نادي ستيلينبوش، الذي تخرج في أكاديميته ووقع معه أول عقد احترافي عام 2020، قبل أن يخوض 139 مباراة بقميص الفريق، ليصبح ثاني أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ النادي، وهي المسيرة التي مهدت انتقاله إلى نادي ماميلودي صن داونز.