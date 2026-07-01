حرائق وزلزال و«عواصف قاتلة» في عدّة دةلٍ بالعالم

تشهد عدة دول حول العالم سلسلة من الحوادث الطبيعية والأمنية المتزامنة، بين حرائق واسعة النطاق وصواعق زلزالية وعواصف عنيفة خلّفت خسائر بشرية ومادية، إلى جانب تطورات لافتة في حوادث فردية أثارت اهتمامًا إعلاميًا، وفي هذا السياق، تتواصل جهود الإطفاء في مناطق متفرقة وسط تحديات ميدانية معقدة، بينما تتابع السلطات المختصة تقييم الأضرار الناتجة عن زلزال ضرب سواحل المكسيك دون تسجيل خسائر مؤكدة حتى الآن، كما شهدت رومانيا عاصفة قوية أسفرت عن قتيل وأضرار واسعة، في حين تواصل الحماية المدنية في الجزائر التعامل مع حرائق متعددة، بالتزامن مع إعلان العثور على جثة ممثل روسي في حادث نهر أوكا.

مأساة في القاهرة.. مصرع لواء وضابط واثنين من أمناء الشرطة خلال مواجهة حريق هائل وانهيار عقار سكني

شهدت العاصمة المصرية القاهرة حادثًا مأساويًا بعدما لقي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة اللواء محمد الشربيني مصرعه متأثرًا بإصاباته التي تعرض لها خلال مشاركته في عمليات السيطرة على حريق ضخم اندلع بمنطقة منشأة ناصر، وأسفر أيضًا عن وفاة ضابط واثنين من أمناء الشرطة أثناء أداء واجبهم.

وبحسب ما أوردته صحيفة الشروق المصرية، تعرض اللواء محمد الشربيني لكدمات شديدة وحالات اختناق حادة خلال إشرافه الميداني على جهود إخماد النيران التي اشتعلت داخل مخزن للأخشاب يقع أسفل عقار سكني.

وتحولت عمليات الإنقاذ إلى مشهد مأساوي بعدما أدى الحريق العنيف إلى انهيار العقار السكني بالكامل فوق رجال الحماية المدنية الذين كانوا يباشرون أعمال الإطفاء والإنقاذ في الموقع.

وأسفر انهيار المبنى عن مصرع النقيب عبد الرحمن العدوي واثنين من أمناء الشرطة، إثر سقوط كتل خرسانية وأجزاء من العقار عليهم بشكل مباشر خلال محاولاتهم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

كما أصيب أربعة من عناصر الحماية المدنية بإصابات متفاوتة الخطورة، ونُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وبدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد باندلاع حريق هائل داخل مخزن للأخشاب في منطقة منشأة ناصر، لتتحرك على الفور قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وأظهرت المعاينات الأولية أن المواد القابلة للاشتعال الموجودة داخل المخزن ساهمت في انتشار النيران بسرعة كبيرة، ما رفع من خطورة الموقف وصعّب من مهمة فرق الإطفاء.

ودفعت السلطات المصرية بـ17 سيارة إطفاء مدعومة بخزانات مياه كبيرة وسلم هيدروليكي، إلى جانب فرض طوق أمني حول موقع الحادث لحماية العقارات المجاورة وتأمين حركة سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ.

واستمرت عمليات مكافحة الحريق لأكثر من خمس ساعات متواصلة وسط ظروف ميدانية معقدة، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة الكاملة على النيران ومنع امتدادها إلى مبانٍ أخرى.

وتباشر النيابة العامة المصرية التحقيقات لكشف ملابسات الحريق وأسباب انهيار العقار السكني، وتحديد المسؤوليات المرتبطة بالحادث الذي أودى بحياة أربعة من رجال الأمن والحماية المدنية أثناء أداء واجبهم.

حريق مروّع في غرب ألمانيا يودي بحياة 3 أشخاص داخل مجمع للرعاية والسكن

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم فجر اليوم في حريق اندلع داخل مجمع سكني يضم دار رعاية للمسنين وذوي الإعاقة الذهنية، إضافة إلى وحدات سكنية، في مدينة مونشاو قرب مدينة آخن في غرب ألمانيا.

وبحسب ما أفادت به مصادر محلية، فإن الحريق اندلع عند نحو الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت ألمانيا، ما استدعى تدخلاً واسعًا من فرق الطوارئ التي هرعت إلى الموقع وبدأت عمليات الإخلاء بشكل فوري.

ولا تزال تفاصيل الحادث غير واضحة بشكل كامل، إذ أوضحت الشرطة أن الموقع يضم مزيجًا من دار رعاية ومبانٍ سكنية، ما يجعل تحديد عدد المتواجدين وقت اندلاع الحريق وحصيلة الضحايا الدقيقة أمرًا معقدًا حتى الآن.

وفي سياق متصل، قالت متحدثة باسم الشرطة إن فرق الفحص الطبي باشرت الكشف على 24 شخصًا بعد الحادث، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية حول وجود إصابات لا تزال قيد التحقق ولم يتم تأكيدها رسميًا حتى اللحظة.

وأضافت أن عمليات إخماد الحريق استمرت لساعات طويلة حتى صباح اليوم، في وقت عملت فيه فرق الإنقاذ على تأمين المبنى وإجلاء السكان من داخله لتجنب اتساع نطاق الكارثة.

وباشرت السلطات الألمانية تحقيقًا عاجلًا للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، وسط ترجيحات مبكرة بأن التحقيق سيشمل فحص أنظمة السلامة والإجراءات الوقائية داخل المجمع.

حريق ضخم في مجمع سكني بأنتويرب البلجيكية يخلّف ضحايا ويجبر المئات على الإخلاء

أفادت شرطة مدينة أنتويرب في بلجيكا باندلاع حريق كبير داخل مجمع سكني مكوّن من عشرة طوابق، ما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات، إلى جانب عمليات إخلاء واسعة شملت مئات السكان.

وبحسب بيان الشرطة، فقد اندلع الحريق في الطابق الثامن من المبنى الواقع في حي لينكروفر، والذي يقطنه أكثر من 200 شخص، قبل أن تتصاعد ألسنة اللهب بكثافة ويغطي الدخان الأسود الكثيف أجزاء واسعة من المبنى.

وأدى انتشار الدخان إلى إخلاء المبنى بالكامل بشكل عاجل، في وقت سارعت فيه فرق الطوارئ إلى إجلاء السكان وتأمين محيط الحادث لمنع امتداد النيران إلى الأبنية المجاورة.

كما أصدرت السلطات المحلية تحذيرات لسكان المنطقة المحيطة، طالبتهم فيها بإغلاق النوافذ والأبواب وتجنب تشغيل أجهزة التهوية، بسبب كثافة الدخان المتصاعد وما يشكله من مخاطر على الصحة العامة.

وأكدت الشرطة أن فرق الإطفاء تواجه ظروفًا صعبة في السيطرة على الحريق، نظرًا لشدة النيران واتساع رقعة الحادث، ما استدعى تعزيزات إضافية من وحدات الاستجابة الأولى والشرطة.

كما جرى الدفع بوحدة متخصصة تستخدم الطائرات المسيّرة للمساعدة في مراقبة تطور الحريق وتقييم الوضع من الجو، في محاولة لتوجيه عمليات الإطفاء بشكل أكثر دقة.

وتواصل فرق الإنقاذ والإطفاء عملياتها حتى الآن، وسط حالة من عدم وضوح الحصيلة النهائية للضحايا، في ظل استمرار جهود السيطرة الكاملة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي الطوابق.

ومن المتوقع أن تصدر السلطات المحلية تفاصيل إضافية خلال الساعات المقبلة مع تقدم عمليات الإطفاء واستكمال عمليات البحث داخل المبنى.

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب خليج كاليفورنيا ويهز سواحل المكسيك دون تسجيل أضرار

أفادت منظومة الإنذار المبكر للزلازل «SASSLA» بأن زلزالًا بلغت قوته الأولية 6.2 درجة ضرب خليج كاليفورنيا قبالة سواحل المكسيك، يوم الثلاثاء، في هزة أرضية شعر بها سكان عدد من المناطق الساحلية.

وبحسب المعلومات الأولية، امتدت تأثيرات الزلزال إلى سواحل ولايتي باخا كاليفورنيا سور وسينالوا، حيث أفاد السكان بشعورهم بهزات أرضية متوسطة القوة، وفق ما أعلنته المنظومة عبر منصة «إكس».

وأوضحت «SASSLA» في بيانها أن الزلزال سُجل بقوة أولية بلغت 6.2 درجة، مشيرة إلى أن التقديرات النهائية ما تزال قيد المراجعة بانتظار صدور تقرير رسمي من الهيئة الوطنية لرصد الزلازل في المكسيك.

ووقع الزلزال عند الساعة 1:46 ظهرًا بالتوقيت المحلي للمكسيك، الموافق 10:46 مساءً بتوقيت موسكو، بحسب البيانات المنشورة.

ولم تُسجل حتى الآن أي تقارير رسمية عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية نتيجة الزلزال، في وقت تواصل فيه الجهات المختصة متابعة الوضع الزلزالي وتقييم شدته النهائية.

كما لم تصدر الهيئة الوطنية لرصد الزلازل في المكسيك بياناتها النهائية بعد بشأن قوة الزلزال وعمقه ومعاييره الفنية، وسط ترقب لتحديثات رسمية خلال الساعات المقبلة.

الحماية المدنية الجزائرية تسجل 13 حريقًا في عدة ولايات وتواصل السيطرة على البؤر المتبقية

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية تسجيل 13 حريقًا في عدة ولايات، شملت مناطق غابية وزراعية وأحراشًا ومحاصيل، مع تمكن الفرق المختصة من السيطرة على معظمها، فيما تتواصل عمليات الإخماد في حريق واحد بولاية المدية شرق البلاد.

وبحسب بيان الحماية المدنية، فقد جرى إخماد 10 حرائق بشكل نهائي، بينما وُضع حريقان تحت الحراسة والمراقبة، في حين تستمر جهود الإطفاء لحريق محاصيل زراعية في منطقة بني عمران ببلدية سدراية في ولاية المدية.

وشملت الحرائق ولايات بجاية وتلمسان وسطيف وسكيكدة وخنشلة، حيث تمكنت الفرق الميدانية من إخماد أغلبها، باستثناء حريق غابة في قرية مزاتة ببلدية أولاد عطية في ولاية سكيكدة، والذي تمت السيطرة عليه ووُضع تحت المراقبة.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لإخماد حرائق طالت محاصيل زراعية وأشجارًا في ولايات سطيف وقالمة والمدية وورقلة والطارف وسوق أهراس، وتمت السيطرة على معظمها، بينما وُضع حريق بمحاصيل زراعية في بلدية وادي الزيتون بولاية الطارف تحت الحراسة.

وأكدت المصالح ذاتها استمرار تجنيد فرقها الميدانية لمتابعة الوضع عن كثب والتدخل السريع عند الحاجة، مع دعوات موجهة للمواطنين إلى توخي الحذر وتجنب أي سلوكيات قد تؤدي إلى اندلاع الحرائق، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.

عاصفة عنيفة تضرب بوخارست و20 مقاطعة في رومانيا وتخلف قتيلًا وأضرارًا واسعة

اجتاحت عاصفة قوية العاصمة الرومانية بوخارست و20 مقاطعة اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإلحاق أضرار كبيرة بعشرات المنازل والمركبات، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين في خدمات الطوارئ في رومانيا.

وأفادت خدمات الطوارئ في بوخارست بأن نحو 2000 مكالمة استغاثة جرى تسجيلها في العاصمة وحدها، بحسب ما نقلته محطة “ديجي 24”، في مؤشر على حجم تأثير العاصفة وشدتها.

كما تسببت الأمطار الغزيرة والرياح القوية في غمر عدد من محطات مترو الأنفاق في بوخارست، ما أدى إلى اضطرابات في حركة النقل العام وتعطيل جزئي للبنية التحتية الحيوية داخل المدينة.

وامتدت آثار العاصفة إلى خارج العاصمة، حيث تضررت نحو 60 بلدة وقرية، مع تسجيل خسائر مادية واسعة شملت منازل ومركبات وبنية تحتية محلية.

ووفق المعطيات الأولية، لقي شخص مصرعه عندما سقطت شجرة على سيارته أثناء مرور العاصفة، في حادث يعكس شدة الظروف الجوية التي ضربت المنطقة.

وتشير التقارير إلى أن السلطات الرومانية تتابع عمليات التدخل والإغاثة في المناطق المتضررة، وسط تحذيرات من استمرار الأحوال الجوية غير المستقرة في بعض المناطق.

العثور على جثة الممثل ألكسندر فيسوكوفسكي في نهر أوكا بمقاطعة موسكو

عثر غواصون على جثة الممثل الروسي ألكسندر فيسوكوفسكي داخل نهر أوكا في مقاطعة موسكو، وذلك وفق ما نقلته وكالة “تاس” عن مصادر في الخدمات التشغيلية.

وأفادت المعطيات الأولية بأن الجثة عُثر عليها خلال عمليات بحث جرت بالتنسيق مع فرق الطوارئ الروسية، بعد بلاغ عن اختفائه أثناء رحلة صيد كان يشارك فيها مع ابنه قرب منطقة بوشينسكي، حيث ابتعد في اتجاه مجرى النهر ولم يعد.

وأكدت لجنة التحقيق الرئيسية في مقاطعة موسكو أنها باشرت إجراءات تحقيق أولية للوقوف على ملابسات الوفاة، فيما تواصل فرق الإنقاذ، بما فيها غواصو وزارة الطوارئ، أعمال التمشيط في موقع الحادث.

ويبلغ فيسوكوفسكي من العمر 62 عامًا، وهو ممثل روسي اشتهر بأدواره في أعمال بارزة أبرزها مسلسل “بريغادا” بدور ماكس كاريلسكي، إضافة إلى مشاركته في فيلم “بومر” ومسلسل “مارش توريتسكي” وعدد من الأعمال الأخرى.