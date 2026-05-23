حرارة قاتلة.. كيف يتحول الصيف إلى خطر يوقف «القلب والدماغ»؟

تشكل ضربة الشمس واحدة من أخطر الطوارئ الطبية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، إذ تحدث نتيجة فشل آلية تنظيم حرارة الجسم، ما يؤدي إلى ارتفاعها بشكل سريع إلى مستويات قد تتجاوز 40 درجة مئوية، مع اضطراب مباشر في وظائف الجهاز العصبي المركزي والأعضاء الحيوية.

وتؤكد دراسات طبية حديثة منشورة في مجلات علمية مثل The Lancet وNew England Journal of Medicine أن ضربة الشمس تُعد حالة إسعافية حرجة ترتبط بارتفاع معدلات الوفاة في حال تأخر التدخل الطبي، حيث يمكن أن تؤدي خلال فترة قصيرة إلى تلف دائم في الدماغ، أو فشل كلوي حاد، أو اضطرابات خطيرة في القلب والدورة الدموية.

كما تشير بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC) إلى أن موجات الحر المتكررة خلال السنوات الأخيرة تسببت في زيادة ملحوظة في حالات الدخول إلى المستشفيات بسبب الإجهاد الحراري وضربات الشمس، مع تسجيل أعلى نسب الخطورة بين كبار السن والأطفال ومرضى الأمراض المزمنة والعاملين في البيئات المكشوفة.

كيف تتطور ضربة الشمس داخل الجسم؟

توضح الأبحاث أن الجسم يعتمد على التعرق وتوسّع الأوعية الدموية لتبريد نفسه، إلا أن هذا النظام يتعطل عند التعرض الطويل للحرارة الشديدة أو الرطوبة العالية، ما يؤدي إلى تراكم الحرارة داخليا وفشل آليات التوازن الحراري.

ومع استمرار ارتفاع الحرارة، تبدأ خلايا الدماغ بالتأثر بشكل مباشر، ما يؤدي إلى اضطرابات عصبية تشمل التشوش الذهني وفقدان الوعي، وقد تتطور الحالة إلى فشل متعدد في الأعضاء.

وتشير الدراسات إلى أن الرطوبة المرتفعة تعد عاملا مضاعفا للخطر، إذ تقلل من قدرة الجسم على تبخير العرق، ما يسرع من حدوث الانهيار الحراري.

الأعراض المبكرة لضربة الشمس

تؤكد الأدبيات الطبية أن التعرف المبكر على الأعراض يلعب دورا حاسما في إنقاذ الحياة، وتشمل أبرز العلامات:

ارتفاع شديد وسريع في درجة حرارة الجسم

صداع حاد ومستمر

دوخة أو فقدان التوازن

ارتباك وتشوش في التفكير

تسارع في ضربات القلب

احمرار الجلد وجفافه في بعض الحالات

فقدان الوعي في الحالات المتقدمة

وتحذر الدراسات من أن غياب التعرق في بعض الحالات يمثل علامة خطيرة على توقف آلية التبريد الطبيعية للجسم.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة

تشير الدراسات الطبية الحديثة إلى أن بعض الفئات تواجه خطرا أعلى بكثير من غيرها، ومن أبرزها:

كبار السن نتيجة ضعف القدرة على تنظيم الحرارة

الأطفال بسبب عدم اكتمال أنظمة التبريد الجسدية

العاملون في الهواء الطلق مثل عمال البناء والزراعة

مرضى القلب والكلى والجهاز التنفسي

الأشخاص الذين يتناولون أدوية تؤثر على التعرق أو توازن السوائل

كما تشير أبحاث مناخية حديثة إلى أن الرياضيين في البيئات الحارة معرضون أيضا لخطر متزايد في حال غياب الترطيب الكافي والتدابير الوقائية.

ماذا تقول الدراسات عن المخاطر الصحية طويلة المدى؟

توضح مراجعات علمية منشورة في مجلات طبية متخصصة أن التعرض لضربة شمس حادة لا يقتصر على الخطر الفوري فقط، بل قد يترك آثارا طويلة الأمد تشمل:

ضعف دائم في الذاكرة والتركيز

اضطرابات في وظائف الكلى

زيادة قابلية الإصابة بأمراض القلب

اضطرابات عصبية مزمنة في الحالات الشديدة

وتؤكد الدراسات أن سرعة التدخل الطبي خلال الساعة الأولى تُعد العامل الأكثر تأثيرا في تقليل المضاعفات والوفيات.

الوقاية.. توصيات علمية تقلل الخطر بشكل كبير

تؤكد منظمة الصحة العالمية (WHO) ومراكز الأبحاث الطبية أن الوقاية من ضربة الشمس تعتمد على إجراءات بسيطة لكنها حاسمة، من أبرزها:

شرب الماء بانتظام حتى دون الشعور بالعطش

تجنب التعرض المباشر للشمس في ساعات الذروة

ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة وذات ألوان فاتحة

استخدام وسائل الحماية مثل القبعات والنظارات الشمسية

البقاء في أماكن مظللة أو مكيفة قدر الإمكان

تقليل النشاط البدني في الأجواء الحارة

مراقبة الأطفال وكبار السن بشكل مستمر

وتشير الدراسات إلى أن التبريد السريع للجسم عند ظهور الأعراض المبكرة يقلل بشكل كبير من احتمالية الوفاة أو المضاعفات العصبية.

ماذا يحدث عند الاشتباه بضربة شمس؟

توصي الإرشادات الطبية الدولية بضرورة التعامل الفوري مع الحالة عبر:

نقل المصاب إلى مكان بارد أو مظلل

تبريد الجسم بالماء أو الكمادات الباردة

إزالة الملابس الثقيلة

طلب الإسعاف بشكل عاجل

مراقبة التنفس والوعي حتى وصول الطوارئ

وتؤكد الأبحاث أن كل دقيقة تأخير في التدخل الطبي قد ترفع احتمالية تلف الأعضاء الحيوية بشكل كبير.

هذا وتشير دراسات مناخية حديثة إلى أن التغير المناخي ساهم في زيادة شدة وتكرار موجات الحر عالميا، ما أدى إلى تصاعد ما يُعرف طبيا بـ”الأمراض المرتبطة بالحرارة“. كما أن ظاهرة “الجزيرة الحرارية الحضرية” في المدن الكبرى تزيد من حدة المخاطر، نتيجة احتباس الحرارة بين المباني وغياب المساحات الخضراء.

وتحذر مؤسسات صحية عالمية من أن ضربة الشمس باتت تمثل تحديا متصاعدا للصحة العامة، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة القياسية المسجلة في السنوات الأخيرة.