حرارة لاهبة تضرب مناطق واسعة.. الأرصاد تحذر وتعلن موعد تراجع الطقس

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، التابع لوزارة المواصلات، بأن مناطق الشمال الغربي وغدامس تتأثر اليوم الأحد وخلال يوم غد الاثنين بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، نتيجة هبوب رياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وأوضح المركز، في نشرة الحالة الجوية السائدة والمتوقعة، أن درجات الحرارة خلال فترة النهار تتراوح بين 36 و47 درجة مئوية، مع توقع تجاوزها نهاية الأربعينات خاصة على منطقة العزيزية والمناطق المجاورة لها.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى ارتفاع نسبي في معدلات الرطوبة على المناطق الساحلية، فيما تبدأ درجات الحرارة في التراجع تدريجيًا اعتبارًا من مساء يوم غد الاثنين على أقصى الساحل الغربي، بالتزامن مع تحول الرياح إلى شمالية غربية.

وأضافت النشرة أن التحول الجوي يصاحبه تكاثر للسحب الرعدية على بعض مناطق الجبل الغربي، على أن يسود اعتدال نسبي في درجات الحرارة بداية من يوم الثلاثاء على كامل مناطق الشمال الغربي.

تشهد مناطق شمال غرب ليبيا خلال فصل الصيف موجات ارتفاع في درجات الحرارة نتيجة تأثير الكتل الهوائية الحارة والرياح الجنوبية، فيما تتابع الجهات المختصة التغيرات الجوية وتصدر التنبيهات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين، خاصة خلال فترات ارتفاع الحرارة.