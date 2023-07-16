حرارة مرتفعة نسبيا على إغلب مناطق ليبيا.. ورطوبة عالية نسبيا

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية أنّ درجات الحرارة ستكون مرتفعة نسبياً على أغلب مناطق البلاد.

وذكر المركز أنّ درجات الحرارة ستتجاوز معدلاتها الفصلية لهذا الشهر، حيث تتراوح على المناطق الساحلية مابين «33-36» مْ مع رطوبة عالية نسبياً.

وأضا المركز أنّ درجات الحرارة ستكون مابين «38-43» مْ على الدواخل والجنوب, في حين تكون معتدلة على مرتفعات الجبل الأخضر حيث تتراوح مابين «28-32» مْ.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى احتمال ظهور ضباب خفيف أخر الليل والصباح الباكر غدا على بعض مناطق الجبل الأخضر وسرت.